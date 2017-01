Vuelve Mario Villanueva a México

EL UNIVERSAL Publicada el

Luego de cumplir su sentencia condenatoria en Estados Unidos, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, será deportado este viernes a México, donde al ser recibido por las autoridades migratorias, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplirán con la orden de detención.



Se espera que en cuanto se encuentre en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) será valorado el estado de salud del ex mandatario. La defensa gestiona que se le otorgue la prisión domiciliaria.



En contra del ex gobernador está pendiente una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a 22 años de prisión por delitos contra de la salud, de los cuales le faltan por cumplir 17 años.



Villanueva Madrid, según el reporte que ha proporcionado su hijo, padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y sólo tiene la capacidad de 40% de respiración, por lo que es necesario que utilice un tanque de oxígeno, mismo que no podría tener en prisión.



Fue entregado en extradición el 8 de mayo de 2010 a las autoridades de Estados Unidos, al haberse declarado culpable de “lavado” de dinero. La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York le impuso una sentencia de 131 meses de prisión, acreditándose el tiempo que estuvo detenido en México antes de su extradición.



Mario Villanueva Tenorio, hijo del ex gobernador, ha señalado que su padre se encuentra delicado de salud, por lo que requiere de una atención especial misma que no podría darse en una prisión, por lo que buscarán que compurgue los 17 años que restan de la sentencia en prisión domiciliara.