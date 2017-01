Detendrá Hungría a todos los migrantes

EL PAÍS | MADRID, ESPAÑA Publicada el

Hungría no ha perdido fuelle en su postura desafiante a la política migratoria de la Unión Europea.



El primer ministro Víktor Orbán, que ha hecho de combatir las recetas comunitarias para los refugiados una de sus principales señas, lanzó un nuevo órdago a Bruselas al anunciar que su país detendrá sistemáticamente a todos los inmigrantes. Y esto incluye también a los solicitantes de asilo, una medida que vulnera las disposiciones europeas, que sólo la permiten en casos excepcionales. Circunstancia que al nacionalista y conservador Orbán no sólo no le importa, sino que defiende como la fórmula para “proteger la soberanía” húngara.



“El Gobierno ha decidido restablecer la detención de extranjeros, aunque su solicitud de entrada al país no se haya discutido aún”, afirmó Orban en una intervención en la radio nacional húngara, en la que no dio más detalles sobre la medida. El Primer ministro, que nunca emplea la palabra refugiado o solicitante de asilo, sino que siempre se refiere a todos los que llegan al país sin un permiso como “inmigrantes”, reconoció que esa medida iría “abiertamente contra la UE”. “Pese a esto, nosotros debemos proteger nuestra soberanía”, dijo el político del Fidesz.



La normativa comunitaria permite la detención de demandantes de asilo en dos circunstancias: cuando sea absolutamente necesario para completar el proceso de registro, y, hasta 18 meses para personas con orden de expulsión que se queden irregularmente en suelo europeo. Pero no sistemáticamente, como planea Orbán.



No es la primera vez que el primer ministro húngaro plantea la detención de todos aquellos que entren en Hungría sin permiso, sean solicitantes de asilo o no; una posibilidad que derogó en 2013 ante la presión de la UE y la ONU. En 2015 ya mencionó esta idea, aunque nunca legisló para avalar su postura.

Abren puertas: En 2016, unos 29 mil 400 migrantes iniciaron una solicitud de asilo en Hungría.