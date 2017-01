Día de enero

JORGE MONTES GONZÁLEZ | Esta boca es mía Publicada el

“La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre.” Proverbio africano

Este principio de año no ha sido fácil para la mayoría de los mexicanos: las alzas en los combustibles, las protestas, el uso de este malestar con fines políticos, la desesperanza ante un panorama complicado y lo principal, es la amenaza del próximo Presidente de nuestro vecino del norte -el peor panorama en más de setenta años- para los mexicanos.

Hoy que los mexicanos deberíamos unirnos, estar preparándonos para un personaje que ha proferido amenazas, insultos y descalificaciones contra todos los mexicanos, hacemos lo contrario, nos descalificamos entre nosotros; no estamos viendo que la amenaza no es interna, que el reto está fuera de nuestro país.

La cancelación de la planta de Ford en San Luis no es buen augurio. Sé que algunos grupos pretenden que fomentando y azuzando la inconformidad social obtendrán dividendos o ganancias electorales, no viendo que la amenaza así no es menor. ¿Qué clase de país piensan gobernar cuando lo único que fomentan el odio sin razón y que inclusive con ella no hay propuesta? No hay análisis serio, solo puntadas sin sustento.

Esta clase de políticos dejan en claro que su único interés es el propio. ¿Quién en su sano juicio incendia el ánimo popular para gobernar solo sobre las cenizas, sobre el odio, el rencor? La desesperanza no se gobierna, solo se administra el sufrimiento y el dolor.

Hoy México requiere unidad y esperanza; no de un Mesías tropical, un rayito de esperanza, o de un merolico de la política. México requiere un liderazgo y principalmente fomentar el amor de cada uno de los que amamos nuestra patria, y que sabemos que no tenemos otro lugar, que esto es lo nuestro, hay que defender con uñas y dientes nuestro futuro.

Pero lamentablemente, tenemos una miopía general. Hoy es el tiempo de responder más allá de los colores partidistas. La patria es de todos. Todos somos México. Hoy la amenaza es real; en esta semana -para ser más exactos- empieza el reto. Si realmente Trump cumple sus amenazas, el gasolinazo terminará siendo el menor de todos nuestros males.

El país hoy necesita unidad, dar un solo rostro. Yo te invito a una profunda reflexión: podríamos dejar nuestras diferencias por unos tres meses, concentrémonos en nuestra amenaza y como debemos enfrentarla. La pregunta hoy no es qué hubieras hecho sino qué vamos a hacer.

