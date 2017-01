Mentiras y mentiras de Peña Nieto

RICARDO GONZÁLEZ MELECIO Publicada el

El presidente Enrique Peña se la pasa mintiendo. Cada vez que habla dice una mentira. Es insoportable escucharlo decir tantas mentiras y desinformación. La última es la que dijo el pasado jueves, en relación a que, según él, el petróleo ya se acabó. Dijo, falsamente, que “la gallina de los huevos de oro (el petróleo) se acabó”.

Esto es una criminal y monstruosa mentira, porque las reservas petroleras de México, según los expertos, van a durar otros 40 años, o más. Pero independientemente de esto, Peña usa esta mentira para decir otra mayor, ya que fundamentado en que el petróleo se acabó, dijo que por ello se liberalizaron los precios de los combustibles, lo que falsamente dice que esto fue “una medida dolorosa, pero responsable”. De veras que leer los absurdos y mentiras que dice, da coraje y se revuelve el estómago. En primer lugar, es falso que por dizque liberalizar los precios de los combustibles por ello se haya incrementado el precio de la gasolina, gas y diesel. En Estados Unidos, que es donde compramos la mitad de la gasolina que consumimos, es más barata que aquí. De hecho Pemex tiene gasolineras en Houston y da el litro en 11 pesos. No. La liberalización de los precios no es la verdadera razón por la que se subió el precio de la gasolina. La verdadera razón, y que el gobierno peñista no quiere que el pueblo sepa, por eso tanta mentira y desinformación para ocultar la verdad, es que subió los impuestos en lo que se llama el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es de seis pesos por cada litro. Hay dos pesos más en otros impuestos que cobra el gobierno por cada litro, o sea, impuesto sobre impuesto, lo que se llama Anatomía Fiscal, y estos impuestos incluyen las cuotas estatales y el combustible fósil y luego todavía cobran el IVA a estos impuestos, por lo que están cobrando 8 pesos, O INCLUSO MÁS, por litro. Si no se cobraran los seis pesos del IEPS, (el cual es ilegal y más adelante lo voy a demostrar) se bajaría a 10 pesos el litro de gasolina. Es absurdo que de los impuestos que cobran, todavía cobren el IVA ¡¡¡¡¡DE LOS IMPUESTOS!!!!!!

¿Qué es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios O IEPS? Como su nombre lo dice, es un impuesto a la producción y a los servicios, o sea al fabricante, no al consumidor. No dice Impuesto Especial y Final al consumidor. Por lo tanto es ilegal e inconstitucional el cobro de este impuesto y nos podemos y debemos amparar, de hecho ya hay amparos colectivos que han fructificado por toda la República. Con esto se demuestra, fehacientemente, que es falso lo que dijo Peña Nieto, que el precio de las gasolinas viene del exterior, debido al incremento del costo del petróleo. Si esto fuera cierto, mejor para nosotros, porque nos pagarían más por los barriles de petróleo exportado. No, el aumento del costo de la gasolina es por los EXCESIVOS impuestos que cobra el gobierno federal. Este individuo ¿nos quiere ver la cara de tontos? ¿Cree que somos tontos como él? De veras que agrede nuestra inteligencia con esas mentirosas declaraciones que fácilmente son revocadas. No, ese dinero lo quieren para robárselo, como botín de guerra. El año que entra se les acaba su mandato (si es que el pueblo permite que Peña lo termine, porque acordémonos que, de acuerdo al artículo 39, “…El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Desgraciadamente tenemos como presidente de la República a un pinocho, esto sea dicho sin ofender a este simpático muñeco. Dice Peña Nieto mentira tras mentira y sus cómplices en el gabinete secundan descaradamente sus mentiras como si fuéramos un país de ignorantes y tontos. Pero no conformes con estas alzas desmedidas en los combustibles, pretenden seguir con ellas cada semana del mes de febrero. No debemos permitir esto. Con la ley en la mano nos debemos y podemos defender. Si, debemos manifestarnos, el pueblo recordemos “tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Este impuesto de la gasolina es injusto y lesivo a la economía familiar y para su bienestar. La canasta básica se va a alterar y subir de precio y estamos hablando de tortillas, frijol, huevo, leche, etc., y transporte público lo que va a afectar aún más la calidad y nivel de vida del mexicano. De por sí, el salario mínimo de México es el más bajo del mundo, con esto se reducirá su poder de compra y se incrementará el número de pobres. La mitad de la población mexicana vive en extrema pobreza, con estos injustos aumentos va a subir un 10 o 15% más, ¿es lo que quiere este pérfido gobierno peñista?

POSDATA UNO.-Hoy domingo 15 de enero, va haber una mega marcha a nivel nacional, para manifestarnos en contra del aumento a la gasolina. Usted, amable lector, que desea manifestarse en paz y orden, tiene la oportunidad de hacerlo. La reunión, aquí en Celaya, es en las instalaciones de la antigua feria, por el Boulevard, a las dos de la tarde, para de allí partir rumbo a la presidencia municipal. Su participación es muy importante.

POSDATA DOS.- Pero no conforme Peña Nieto, con afectarnos a todos con ese injusto aumento a la gasolina, ahora resulta que los distintos seguros del ISSSTE, IMSS, Centros de Salud, etc., se van a integrar en un seguro universal. Por lo que las cirugías, enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, cáncer, etc., ya no se van a atender, si esto fuera así, entonces ¿Qué van a hacer las personas que no tienen para pagar estas curaciones y cirugías? ¿Morirse sin remedio? En un próximo artículo abordaré con más detenimiento este asunto. Y lo de las jubilaciones y pensiones que quiere afectar el gobierno peñista, también es motivo de otro próximo artículo.

