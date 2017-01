Política es el arte de comer mierda sin hacer gestos. Anónimo.

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN Publicada el

Conforme se acerca el 2018 se consuman las traiciones, se olvida la palabra y se rompen los compromisos. En este contexto los precandidatos no elegidos deberán comer camote, conseguir los que se pueda para estar vigentes y apechugar para esperar mejores tiempos,… o lanzarse como independientes (lo que no recomiendo, a menos que sea una estrategia política de un grupo o partido político para dividir el voto ciudadano).

Todo está planchado, tenemos un Presidente de México que sin decoro recibe al político y oportunista gringo que más ha ofendido a México en los últimos 50 años, traicionando así al pueblo de México, la investidura presidencial y a su partido. Es tiempo de traiciones ¡Afirmo! y EPN, en complicidad con partidos políticos y un congreso formado por, en mi opinión, borregos cooptables y levanta dedos, cuando no simplemente ingenuos irresponsables, con el aval de los mandos castrenses traicionó al pueblo de México violentando la Constitución que juró defender para, en mi opinión, imponer las Reformas que hoy conducen a México a una situación de dependencia política y económica antes no vivida y a una crisis política y social que define el sexenio de los cínicos y ladrones; tan lo define que hoy tenemos como Secretario de Relaciones Exteriores a un individuo que impúdicamente reconoce no tener ni las credenciales ni los conocimientos para ocupar ese puesto representativo de la nación (pero cobra como si supiera) y cuyos meritos son dos: 1.- Ser cuate del Presidente y 2.- Ser promovido por el hoy presidente electo de USA, Donald Trump (exhibiendo la debilidad y dependencia de un Presidente mexicano entreguista), el sin madre que se dedica a justificar sus ambiciones geopolíticas argumentando que los mexicanos abusamos de la estupidez de los gringos (punto en el que estoy de acuerdo o no lo hubieran elegido –aunque Hillary tampoco era opción-) al negociar un TLCAN que deja una saldo positivo para México en las exportaciones vs las importaciones, olvidando este ínclito señor, que quienes exportan a USA en un gran porcentaje son empresas norteamericanas disfrazadas de empresas mexicanas, gracias a la laxidad de leyes nacionales que permiten la simulación, para dar la impresión de progreso con una generación de empleos mal pagados (y en casos extremos cercanos a una esclavitud moderna) derivada de inversiones extranjeras que palian la crisis nacional emanada de la corrupción y estupidez legislativa, política, ciudadana y gubernamental, pero que no la resuelven…

¡Sí!, es tiempo de traiciones y observo a la distancia como en el entorno político se hacen acuerdos en lo oscurito para escoger al compinche o “perder” elecciones a cambio de canonjías personales (ojo con el EdoMex) ¡Sí!, veo como se acomodan las fichas para elegir a precandidatos a modo (olvidando la urgente necesidad y compromiso nacional de poner a nuestros mejores hombres y mujeres para tratar de rescatar el barco nacional que se hunde) con el viejo juego de las alianzas inmorales y los compromisos o intereses particulares y de grupo que rigen la vida política y electoral al interior de los partidos en un México “moderno” en el que sobrevive políticamente el anti valor legendario de: “El que no tranza no avanza.”… En este contexto y como siempre, el mexicano de a pie será engañado con promesas electorales incumplibles ¿recuerdas, estimado lector, al que dijo que no habría más gasolinazos?... Y no solo viviremos las mentiras de las promesas de los partidos políticos, sino la mentira de la capacidad política, de gestión y administrativa de los candidatos que serán promovidos como salvadores de la Patria sin tener idea; en donde ganará la elección aquel que sea de mayor beneficio a la cúpula en el poder, del poder real, no el del pueblo de México que es políticamente inexistente; candidato que será impulsado con toda la fuerza de “su” partido (porque estoy convencido de que los partidos políticos, todos, no sirven al pueblo ni a México, se sirven solos) y con el apoyo del grupo que les respalda desde cada posición política y de influencia ocupada por los seguros beneficiados si gana su candidato. En este contexto, al EPN no le queda más que “negociar” impunidad” para él y los suyos, con un candidato de oposición que ganaría con el apoyo del gobierno federal (estaremos observando), a menos de que el Sr. Trump, nos imponga al próximo títere que ocupará la presidencia de México y que también les otorgará impunidad; lo que es muy probable, ya que es tiempo de traiciones… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.