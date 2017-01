Recorte salarial, ¿y luego?

El alcalde de Celaya Ramón Lemus Muñoz Ledo sorprendió con el anuncio de reducirse el 10 por ciento de su sueldo y el 3.5 por ciento el de los miembros del Ayuntamiento, cuando dos días antes, el lunes, dijo que habría que analizarse.

El martes al igual que el Alcalde varios miembros del Cabildo no se les vio tan convencidos de hacer reducciones, aunque en lo general la mayoría las avalaron tibiamente. El miércoles por la mañana antes del anuncio se cabildeó la propuesta del Alcalde pasando a cada una de las oficinas de los regidores para ver qué pensaban, no con todos platicaron, pero al final la mayoría la avaló y como muestra de ello los representantes de los diferentes partidos políticos que integran el Ayuntamiento lo acompañaron en la rueda de prensa en la que Ramón finalmente salió a anunciar su propuesta (porque la reducción no está aprobada) lo cual es positivo y se le reconoce, pero pudo ser mejor.

Para miembros de la oposición aunque buena, no dejó de ser una medida populista y mediática, ¿por qué? Porque si la intención hubiera sido meramente por austeridad, no lo hubieran aprobado desde un principio por mayoría con el voto del Alcalde incluido, cuando se supone que ya tenían información del panorama económico, cuando desde meses antes ya se hablaba de recortes presupuestales.

La medida pudo haber llegado como parte del Presupuesto de Egresos de 2017, junto con la propuesta, no apenas el análisis, de austeridad y ahorro. Hay quienes ya van más adelantados como los de Mexicali donde el Alcalde acompañado por su Cabildo anunciaron en diciembre, como parte del presupuesto 2017, una reducción del 22% del presupuesto en gasto corriente y una reducción del 20% de las percepciones económicas del Ayuntamiento, prevén reducciones por 188 millones de pesos, en gasto corriente que tienen que ver en gastos en papelería, gasolina, lubricantes, entre otros.

Tan solo en papelería la regidora priísta en Celaya Monserrat Vázquez, afirma que se puede gastar mucho menos de la cantidad que les dan y hasta pega una relación de esos gastos en las ventanas de su oficina que dan a la calle.

La verdad es que la mejor medida de austeridad sería ser transparentes y sancionar a los que cometan excesos con el dinero de los celayenses, sin embargo, sólo por citar dos casos, ¿por qué no hay sanciones para David Orozco e Israel Herrera? si ya se sabe que han abusado del dinero público.

La ‘carnita’ está en otros rubros

Bueno, pero si ya empezaron el año con esta buena acción habrá que darle un voto de confianza al Gobierno Municipal para que una vez que terminen el análisis cada una de las dependencias se informe de cuánto será el ahorro. Que se note.

Algunas áreas propuestas siguen siendo Comunicación Social, donde piden que le bajen más a los más de 11 millones de pesos que les dieron, pues regidores señalan que ahí se ha llegado a despilfarrar en eventos que sólo benefician la imagen de unos cuantos, si ahorran en equipo y se ajustan al que tienen y dejan de pagar el traslado de acarreados se pueden obtener ahorros.

El DAP es otra fuente de ahorro dicen; también enlistan la gasolina donde no hay transparencia en el consumo, ¿qué pasa con funcionarios que se llevan los autos oficiales fuera de horario de trabajo? ¿ellos pagan la gasolina o se la cargan a los celayenses? ya pasó con el Director de Fiscalización cuando chocó el vehículo oficial que tenía asignado, cuando andaba en San Luis Potosí, en policía dicen que hay empleados que se llevan las unidades a Salamanca, la propuesta ahí está.

También se podría ahorrar, dicen, en escoger proveedores que ofrezcan productos con precios más competitivos sin sacrificar la calidad y en la asignación de obras, tienen tela de donde cortar, esperemos que la propuesta de ahorro que nos presenten sea provechosa como el destino que se le daría a esos recursos.

Y EN IRAPUATO…

Críticas en la “Casa del Pueblo”

Gilberto Lozano, un activista regiomontano que se ha convertido en la piedra en el zapato del gobernador de Nuevo León Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, visitó Guanajuato Capital el pasado 10 de enero para lanzar críticas desde las instalaciones del nuevo Congreso.

De inicio hizo referencia a la pregunta de ¿Ustedes qué harían? del presidente Enrique Peña Nieto y prosiguió señalando que “el palacete”, construido arriba de un cerro alejaba a los virreyes de los súbditos.

“Este palacio es la “Casa del Pueblo” entre comillas, del Congreso de Guanajuato, donde treinta y dos (aunque en realidad son 36) virreyes y princesas ven las construcciones de sus súbditos ... para que puedan legislar con tranquilidad, ustedes me dirán si no requerimos una rebelión pacífica”.

Las críticas continuaron con el excesivo gasto en la construcción del recinto que pasó de 280 millones a 800 millones de pesos, y también se refirió al gobernador Miguel Márquez por el gasto en tierras que hizo para la armadora Toyota.

El regiomontano ya ha estado en Guanajuato para presentar el Congreso Nacional Ciudadano e incluso encaró al Gobernador para señalarle irregularidades cometidas en Irapuato. El video con las críticas circula en redes sociales.

Saqueos y otros demonios

La actuación de los elementos de la Policía Municipal de Irapuato durante los saqueos el pasado sábado 7 de enero se calificó de distintas maneras; algunos la consideraron mala, ya que pudieron concretarse muchos más robos, por lo menos en el centro de la Ciudad.

Los primeros reportes arrojaban 0 detenidos, pero las autoridades de la Secretaría de Seguridad no se podían quedar así, por lo que por la noche y los siguientes días se realizó un barrido que se concretó con más de cuarenta detenidos y un cateo a una vivienda en la colonia 18 de Agosto, donde se recuperó gran parte de los artículos robados ese sábado en la tienda RadioShack, a unos metros de la casa donde resguardaban los equipos los delincuentes.

Al parecer, Seguridad y su titular, José de Jesús Félix Servín, la medio libraron, aunque sus acusaciones hacia Cabildo Ciudadano han terminado por levantar comentarios contra el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, a quien señalan que ve ya moros con tranchetes porque siempre que pasa algo en el tema de Seguridad culpa a grupos políticos, cuando son siempre los delincuentes quienes se aprovechan de lo que adolece la corporación: estrategias preventivas.

Había convocatorias para los saqueos y los delincuentes sabían que se descuidarían ciertos puntos, sólo había que actuar. También los delincuentes “se dieron permiso” y están más activos que antes.

La falta de prevención y acción oportuna también se reflejó cuando, aún con los videos en redes sociales (en tiempo real) de una tienda RadioShack desvalijada, el Director de Comunicación Social insistía en que eran falsas alarmas y que se distribuyera el mensaje de que todo estaba bien. Eso dijo.

Alcalde encorajinado

Ricardo Ortiz sacó su coraje antes que el colmillo político, cuando “se les filtraron por error” las fotografías evidentemente tomadas desde barandilla, de 41 detenidos presuntamente participantes en los saqueos, aunque a la hora de la acusación a muchos ni falta administrativa les comprobaron. Las fotografías salieron evidentemente de Seguridad Pública y se difundieron a través de las redes sociales creadas “por un ciudadano”, que ciertamente tenía acceso y al permiso para sacarlas de Seguridad Pública. Aunque el Alcalde se deslindó de que ellos las hallan filtrado, sí desquitó su coraje y dijo que “es lo que se merecen” los quemados y fichados en las redes. Y como era de esperarse, se inició una investigación en la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, que ya veremos en qué termina.