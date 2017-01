CARLOS ARANDA PORTAL | Fondo y forma Publicada el

Uno de los temas que más ha tratado Donald Trump, es el relativo al tratado de libre comercio, que, según declaraciones del personaje mencionado, va a ser cancelado o cuando menos modificado en forma sustancial. El artículo publicado por Manuel Suárez Mier, expresa que el tratado de libre comercio como cualquier otro tratado, lleva mucho tiempo y mucho trabajo, para lo cual, en su tiempo, se establecieron 22 mesas temáticas en las que participaron especialistas de Estados Unidos, Canadá y México. El tratado implicó tres años de arduas negociaciones y tuvo muchos temas, entre ellos el de acceso a compras de gobierno, acceso a bienes, reglas de origen y otros temas. Además de que el tratado fue consensuado con los empresarios, quienes en forma oficial no participaron en la discusión del mismo, pero tuvieron mucho que ver en su conformación.. Por parte de Mexico el presidente en ese entonces, fue Carlos Salinas de Gortari, quien a pesar de los puntos de vista cuestionados y que fueron muchos, pudo sacar adelante dicho tratado, junto con sus homólogos por Canadá y Estados Unidos, para al final de cuentas firmar el tratado en forma conjunta. En pocas palabras, el tratado no implica solamente el comercio de bienes, sino muchas cosas, que ahora trata de cancelar Donald Trump, como presidente electo de los Estados Unidos. Sin embargo, ya lo dijo en el periódico “El Financiero” Enrique Quintana, hay que atender de parte de Trump,, mas que sus palabras, sus hechos y está por verse que tranquilamente pueda el presidente electo, cancelar de un tajo el tratado de libre comercio, pues implica una serie de intereses que se afectarían de las tres naciones, incluyendo a los Estados Unidos, Lo que sucede es que México es el país más débil de los tres y por eso, Trump está usando el Bullling por llamarlo de alguna forma al referirse a los temas Mexicanos y al propio país. Considero que como en la escuela, habrá que enfrentar dichas agresiones aunque provengan de un país, mucho más fuerte, pues uno de los errores que más pueden costar al propio gobierno y a nuestro país, es no ver de frente los problemas, aunque quedemos en franca desventaja, pero cuando menos enfrentamos los problemas, de otra manera de acuerdo al propio Enrique Quintana, es más fácil envolverse en el lábaro patrio y lamentar profundamente lo que está sucediendo, a enfrentar la serie de problemas que se están planteando, por lo que no nos queda más que trabajar aún más duro de lo que lo hemos venido haciendo. De acuerdo a los especialistas en el tema, será más perjudicial un mal acuerdo, que en un extremo la salida de dicho tratado de parte de los Estados Unidos, que es la amenaza constante de Trump, De acuerdo a la participación de los especialistas que intervinieron en el tratado hace 22 años, que tuvieron un foro actual en el ITAM en donde expusieron sus puntos de vista entre ellos Jaime Serra Puche, en donde expresó que en caso de cancelarse en tratado, regiría las relaciones comerciales la Organización Mundial del Comercio (OMC) con aranceles variables, pero que en promedio fluctúan en un 2.8%. Aún le quedaría a México el tratado con Canadá y se podrían establecer nuevos vínculos con Australia y Brasil, por lo que hay que dejar firme que no dependemos únicamente de los Estados Unidos y que este país debe reconocer que el déficit comercial que tiene, no se le debe al TLCAN, sino a su déficit fiscal y a su falta de ahorro, sólo que ahora hay que determinar como culpable, al más débil de los países. Somos el país más débil debido al gobierno que tenemos y a la gran corrupción existente, pues México es un país verdaderamente rico y no deberíamos de estar en las condiciones en que estamos. Atendamos más a los hechos que a las palabras y veremos lo que sucede realmente a partir del 20 de Enero y fechas posteriores, que es cuando toma posesión el nuevo Presidente de los Estados Unidos