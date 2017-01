Defiende Dakota Johnson hacer desnudos

EL UNIVERSAL Publicada el

Dakota Johnson, quien le da vida a Anastasia Steele en la saga de "Cincuenta Sombras de Grey", protagoniza la portada de febrero de la revista "Vogue".



La actriz habló para la publicación de lo que ha significado su personaje junto a Jamie Dornan, en la cinta que logró recaudar más de 571 millones de dólares en todo el mundo.



"Estoy verdaderamente orgulloso de ello", "Es una historia genial, y creo que es diferente, y diferente es lo que soy", dijo.



Sobre las críticas que ha recibido por el gran número de escenas que implican desnudos.



"Quizá tengo una mentalidad más europea sobre estas cosas. No quiero ver a nadie llevando un sujetador y ropa interior en una escena de sexo. ¿Pararé de hacer escenas de desnudos cuando mis tetas se caigan? No lo sé".



Johnson confesó que entre ella y Jamie Dornan existe una gran confianza que les ha permito trabajar con honestidad y comodidad.



"La desnudez es algo realmente interesante para un actor. Jamie y yo hemos trabajado increíblemente cerca durante mucho tiempo. No hay vergüenza, son escenas honestas y llenas de confianza", finalizó.



La secuela, "Cincuenta sombras más oscuras", llegará a la pantalla grande el próximo mes de febrero.