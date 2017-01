Ed Sheeran hace cover de intro de “Fresh Prince of Bel-Air”

REDACCIÓN Publicada el

En el programa de Roman Kemp, en la estación de radio, Capital FM, de Inglaterra, el cantante Ed Sheeran se presentó y debido a una petición, interpretó el tema principal de la serie.

En una llamada telefónica, una fan del cantante le pidió tocar el tema de la serie protagonizada por Will Smith y él no se negó.

El video fue difundido por el canal de Capital FM en YouTube.

Sheeran vuelve después de tres años, con su disco “Divide”, tras “Multiply” que lanzó en 2014.

Sheeran estrenó dos sencillos “Castle on the Hill” y “Shape of you”, el pasado 6 de enero.

Tema original