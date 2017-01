Las cintas más esperadas

AP Publicada el

La Bella y la Bestia

(marzo)

Emma Watson de “Harry Potter” da vida a la hermosa Bella en la adaptación musical con actores reales del cuento “La Bella y la Bestia”. Su director, Bill Condon, promete tanto alusiones al filme animado de Disney como al clásico en blanco y negro de Jean Cocteau. Dan Stevens será la Bestia junto a un reparto que incluye a Luke Evans, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Emma Thompson y Gugu Mbatha-Raw.

Ghost in the Shell

(marzo)

Sigue la historia de la detective cyborg Major Motoko Kusanagi, líder de una futurista organización Japonesa contra el terrorismo centrada en el crimen cibernético, protagonizada por Scarlett Johansson.

Star Wars: Episodio VIII

(diciembre)

Al ritmo de una nueva cinta de “Star Wars” por año, ahora llegará el filme de de Rian Johnson, la mente detrás de “Looper” y “Brick”, quien está dando forma a la historia para las dos películas finales de la trilogía principal (está escribiendo Episodio IX). La cinta además cuenta con una de las últimas actuaciones de Carrie Fisher como la Princesa Leia.