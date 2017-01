Pone Guanajuato en alto en Londres

AGENCIA REFORMA Publicada el

Con 25 años, Gabriela García ya alcanzó dos metas que muchos actores mexicanos sólo sueñan en toda su carrera: actuar en el prestigiado West End, en Londres, y conocer a su máximo ídolo, el compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.



Ambos sueños están ligados al mismo montaje musical, “In the Heights”, creado por Miranda y en el que la guanajuatense tuvo uno de los roles estelares en la capital británica hasta el pasado domingo, cuando la compañía culminó una exitosa temporada de casi dos años.



“No sabía a qué iba a dedicarme, (el teatro musical) lo veía como un sueño, pero cuando vi ‘In the Heights’ en Broadway ya no lo consideré inalcanzable: empecé a verlo como una meta y supe que era posible”, recuerda, vía telefónica, García, quien vive en Londres desde hace una década.