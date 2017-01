Estacionamiento, un lío

Dicen que el acaparamiento de la vía pública representa una minita de oro para particulares que constantemente violan el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Guanajuato, esto bajo la mirada ociosa del titular de Policía Vial, Enrique Berumen Chávez “El Fantasma”.



Y es que quienes conocen este reglamento refieren que en el capítulo tres en el inciso VIII, se precisa que entre las obligaciones del titular de Policía Vial está la de cuidar el estricto cumplimiento de este reglamento, pero al parecer sufre amnesia o no conoce de leyes, porque a falta de estacionamientos en el centro de la ciudad, la calle como la Subterránea, frente a la Plaza Allende, la calle de Juan Valle y túneles aledaños, son una mina de oro para franeleros, quienes se agandallan los contados cajones de estacionamientos que hay en el Centro.



Para enfrentar esta situación dicen que el alcalde Édgar Castro mantiene su promesa de lanzar la construcción de un estacionamiento subterráneo, algo que detonaría el desarrollo del municipio.



La construcción de estacionamientos en el Centro de la ciudad es algo que avalan los prestadores de servicios, entre ellos Juan Pablo Franco, presidente de la Asociación de Hoteles, así como Luis Alberto Espinoza, presidente de la Canirac.



Incluso se comenta que cuando el Alcalde acudió a la zona de Presa de Rocha, los vecinos exigieron la construcción de un estacionamiento en la zona, la cual es contigua a la Ex Estación del Ferrocarril, donde también se contempla en esta Administración establecer un estacionamiento de tres niveles.



Hay quienes ven en la construcción de ambos estacionamientos una posibilidad histórica para detonar la economía, así como resolver la falta de estacionamientos tanto para los capitalinos como para los miles de visitantes que llegan a los largo del año a conocer la belleza de la ciudad.



En caso de que Castro Cerrillo logre aterrizar el plan, dicen que estará dando un gran paso para buscar su reelección, aunque se comenta en los pasillos de la casona municipal que la tarea no será fácil.



Y es que se platica que hay otros personajes que buscan llegar a la Presidencia Municipal, así que habrá que cuidar que en este proceso de construcción de los megaestacionamientos no se presenten algunos miembros del Cabildo que por mala leche o envidia quieran oponerse a este desarrollo.



Quienes saben como está la situación es el propio titular de Turismo Municipal, Salvador Alejandro Jaime Arroyo, quien se dice recibió infinidad de quejas por la falta de estacionamientos en la pasada temporada vacacional. Con estacionamientos completos, calles acaparadas por los franeleros, a quienes si no se da la propina voluntaria mayor a 10 pesos los carros pueden ser dañados.



Finalmente se escucha que estos días por fin habrá operativos para detectar y llevar a barandillas a los franeleros que acaparen cajones de estacionamientos, así como a quienes insulten a los conductores. Aunque estos operativos aún están en veremos. Las redadas están listas.

Austeridad, ¿moda o convicción?



La palabra de moda en el sector público es “austeridad”, y eso es positivo, pero ¿van en serio?



El gobernador Miguel Márquez mandó una señal desde el 5 de enero de que eran tiempos difíciles y habría que apretarse todos el cinturón y anunció una serie de medidas que amplió el día 6 y remató el pasado 9 de enero con la reducción del 16% a su salario y de 8% para Secretarios y Subsecretarios.



El Mandatario gana $211 mil brutos y $143 mil netos al mes, el mayor ingreso entre los gobernadores.



También comprometió reducir 50% viáticos, el gasto en celulares y fortalecer la inversión pública.



El Poder Judicial le siguió presumiendo reducción en viáticos y luego también en los salarios, empezando por el presidente Miguel Valadez Reyes, en un 14%, hoy tiene un ingreso mensual neto de $137,970, y un 8% a la baja para el resto de los magistrados y consejeros que ganan $120,963 al mes.



Y el otro Poder, el Legislativo, pues los agarraron en un receso del periodo ordinario de sesiones al que regresan el 15 de febrero, y pues todavía no oficializan ningún programa de ahorro al gasto operativo.



Pero ya hubo reacciones positivas, una la de las diputadas del PRI, Arcelia González y Lupita Velázquez, que presentaron una propuesta para reducir 50% las prerrogativas estatales a los partidos. Hay que ver qué dicen las otras fuerzas políticas en el Congreso del Estado, incluido el mismo PRI, pues de sus ocho legisladores sólo dos dieron la cara y su firma para presentar esta iniciativa.



En la semana am reveló el desproporcionado incremento que la reforma electoral del 2014 trajo en las prerrogativas para los partidos políticos y que está en la cancha del Congreso Local hacer ajustes. Del 2014 al 2017 el dinero público del Estado a prerrogativas pasó de 55millones a 128 mdp, ¡134% más!



La mayoría panista, encabezada por el médico-político Éctor Jaime Ramírez Barba, se encerró el viernes en Silao para delinear medidas (no dijeron cuáles) que pondrán a consideración de las otras bancadas. Una sería la reducción de su salario que hoy es de $177 mil mensual bruto y $110 mil neto.



Todavía ninguno de los Poderes ha calculado cuánto es lo que vamos a ahorrar con esas medidas.



El alcalde de León, Héctor López, también presentó a su Ayuntamiento 12 acciones de ahorro. Algunas de preocuparse que se anuncien como emergentes y no sean ordinarias desde un principio, como el resguardar los fines de semana los autos oficiales que no son de áreas que ocupen utilizarlos. Y otras que siempre son bienvenidas, como el ahorro en viáticos, celulares, eventos y contratos de asesorías.



Falta ver qué dicen una treintena de ayuntamientos que, según las recomendaciones de topes salariales que emitió el Congreso Local, andan por arriba.



En el caso de León los ingresos de los 15 del Ayuntamiento están ajustados a las recomendaciones, pero bien podrían reconsiderar sus 4,500 pesos de gasolina al mes y el pago de asesores y asistentes.



Además del “golpe mediático” que significa presumir bajarse los salarios, habrá que estar atentos al paquete total de medidas y el real impacto en ahorros, y, sobre todo, en gastar mejor el dinero público.

Emerge “grupo yulmista”



En el PRI de Guanajuato hay un grupo que se fortalece y hará ruido de aquí al 2018. Se trata de la corriente que se aglutina bajo el liderazgo de la diputada federal de Irapuato, Yulma Rocha Aguilar.



Ayer liderazgos tricolores se reunieron en Salamanca y afinaron el propósito: consolidarse como un grupo con presencia estatal para dejar claro, rumbo al 2018, que no sólo hay de dos sopas, las de los senadores que aspiran a la candidatura a Gobernador: Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico.



El liderazgo del grupo lo encabeza la legisladora y vocera del Comité Nacional, Yulma Rocha. La chamba será ir armando una estructura regional y municipal para presentar, en su momento, cartas que tengan opciones de pelear las diferentes candidaturas a las diputaciones, alcaldías, regidurías.



Y, muy en especial, posicionar la figura de Yulma a nivel estatal. No descarte que levante la mano para ser opción a la Gubernatura, Senaduría, o lo que ya buscó y no le dieron, la candidatura a la Alcaldía.



La aguerrida irapuatense también aprovecha los vacíos de voz en el PRI y aparece bien para defender el gasolinazo, cuestionar el programa de austeridad de Márquez y antes las compra de tierra para Toyota.



A la cita de ayer asistieron los que encabezarán las estructuras regionales, como son: los exalcaldes de San Miguel y Dolores Hidalgo, Mauricio Trejo y Adrián Hernández; exdiputados locales como Pedro Chávez, Javier Contreras, Alicia Muñoz, Connie Castañón; el exdirigente del Movimiento Territorial, Alejandro Arias; el acambarense Refugio López; y el dirigente estatal juvenil, Antonio Estopellán.



Al PRI le hará bien cualquier estructura que haga ver que el partido está vivo, todavía.