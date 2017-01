Llega Cecilio Domínguez a México; aclara situación legal

REDACCIÓN Publicada el

El nuevo jugador de América, Cecilio Domínguez ya pisó territorio mexicano y esta mañana estuvo en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

El paraguayo arribó al país y en sus primeras declaraciones, aseguró que llega a un “equipo muy grande”, por lo que espera grandes cosas.

Sobre la presión que pudiera haber, Domínguez comentó que está acostumbrado, porque en su anterior equipo, Cerro Porteño, también la hubo.

También comentó sobre la situación legal, en la que se dijo que su ex esposa Johan Fleitas lo demandó por agresión física y sexual, y dijo que lo informado sobre un arresto, “eran mentiras”, ya que tenía que acudir a una audiencia por la mañana, pero estaba a 400 kilómetros del juzgado. Detalla que en la tarde acudió a éste.

Sobre la foto en la que porta una camiseta de Pumas, contestó que cuando estaba en Paraguay, no se pondría otra camiseta de otro equipo local, por lo que ese día vistió la del equipo universitario, porque fue un regalo del jugador Darío Verón, y no tenía definido bien a qué equipo iría. Ahora asegura que no vestirá otra camiseta que no sea la de América.

LLEGÓ Cecilio Domínguez a México: esto dice a la afición qué le cuestiona usar una camiseta de Pumas. pic.twitter.com/fCZa6C9fKB — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) January 14, 2017

Por la mañana, su ex equipo Cerro Porteño agradeció a Domínguez por haber estado con el equipo y Club América confirmó su llegada, con contrato a cuatro años.

¡Por tus goles, gambetas y alegrías muchas gracias @11_dominguez94! ¡Éxitos en esta nueva etapa! #GraciasCecilio pic.twitter.com/HehB4MTnrs — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) January 14, 2017