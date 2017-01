Toluca busca celebrar centenario venciendo al América

REDACCIÓN Publicada el

Ambas escuadras se encuentran en momentos de celebración. Diablos Rojos del Toluca está a unos días de festejar sus 100 años, misma festividad que recientemente tuvo América. Ambos cumpleañeros saltan este domingo para su duelo de la Jornada 2 del Clausura 2017.



El conjunto choricero está de fiesta y qué mejor manera de celebrar que regresando a su mítico estadio Nemesio Díez, el cual fue remodelado para beneplácito de la afición mexiquense. El telón de apertura no podría ser mejor, con este duelo ante las Águilas.



El cuadro escarlata abrió su participación en el Clausura 2017 con un importante y contundente triunfo ante Atlas (4-1) y llega al encuentro de este domingo con la mira puesta en seguir sumando para poco a poco afianzarse entre los favoritos.



Para el director técnico Hernán Cristante fue importante iniciar con triunfo el Clausura 2017 de la Liga MX, pero fue claro al señalar que Toluca no se puede dejar engañar por el resultado y tiene que seguir mostrándose como un equipo competitivo que tiene que aspirar al título, no por el Centenario, sino porque es equipo grande.



En tanto, América quiere dejar atrás el trago amargo del torneo pasado en donde perdió la final ante Tigres, y dado que su partido de la primera jornada ante Jaguares fue pospuesto, este domingo debutarán en el Clausura 2017.



Con sus refuerzos Agustín Machesín, Óscar Jiménez y Cristhian Paredes, los dirigidos por Ricardo Antonio LaVolpe inician la campaña con la mira puesta en el campeonato; es la exigencia para un cuadro grande del futbol mexicano.