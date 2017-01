Preparan un romántico tributo para enamorar

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, músicos leoneses unirán fuerzas con los tapatíos.



El próxmo 11 de febrero, en el Maybach Hall Concert, se presentará Víctor Carré y Ugo Rodríguez (vocalista de Azul Violeta) con la Big Band Jazz de la Ciudad de México.



El motivo será un homenaje a Frank Sinatra y José José, con temas que cantarán a dúo.



“Voy a cantar temas de José José y Frank Sinatra con la Big Band. La dinámica también será cantar juntos temas como ‘¿Y qué?’, ‘40 y 20’, y de Sinatra ‘I’ve got you under my Skin’, ‘Mi Way’, ‘Night and Day’, entre otros”, compartió Carré en entrevista con am.