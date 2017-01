Zarandona sigue su camino

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

¡Azara está de vuelta! Pero ahora como un proyecto personal.



Después de cinco años de no mostrar nada nuevo, Armando Zarandona (líder de la banda) lanzó una re-edición de los sencillos que posicionaron al grupo en sus inicios.



“Saqué una nueva versión de ‘Ahora Sin Ti’. Quiero darle vida y recuperar un poco a la gente que me seguía, así que, en unas semanas empieza un marketing digital con ‘Sonar’, la nueva canción.



“Fue difícil seguir el proyecto en equipo, porque todos tenían proyectos distintos, pensé en dejarlo, porque dejé de disfrutar, pero ahora lo retomo de otra manera”, platicó Armando en entrevist con am.