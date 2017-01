Operan taxis ejecutivos como los ‘tradicionales’

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

Por operar como taxistas tadicionales y recoger pasaje de manera externa a la plataforma, 230 conductores de taxis ejecutivos han sido sancionados.



Esto lo informó el secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, quien precisó que de los 230 prestadores del servicio la mitad ya tiene permiso pero andan “ruleteando”, lo que se considera una irregularidad.



“Se les ha sancionado porque no desempeñan bien su actividad. Se les sanciona y se les advierte que si se les vuelve a sorprender otra vez se les va a retirar el servicio. No deben utilizar como taxi tradicional para ruleteros y esto no está permitido”, destacó.