Venden acueducto que surtirá a León

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

Por los problemas financieron que enfrenta, la empresa Abengoa México no podrá continuar su participación en el proyecto de El Zapotillo, que surtirá agua de Jalisco para León.



“Abengoa atraviesa por una situación muy difícil. Ya están por comprar la concesión de El Zapotillo. Esto ya se definirá en el mes de febrero”, reveló María Concepción Gutiérrez García, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).



En octubre fuentes de Abengoa adelantaron a a.m. la intención de traspasar la concesión a 25 años para operar el acueducto.



“La idea es, Abengoa hacer la obra y la parte de la concesión que entre alguien ahí con el dinero, hay candidatos como lo saben, pero esto no se cierra tampoco en dos días”, reveló hace tres meses un empleado de la empresa.