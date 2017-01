A apagar el fuego

Ante protestas sociales, Estado salta a negociar



El gobernador Miguel Márquez ya lo decidió, no quiere más broncas y meterá mano para apagar el fuego derivado de las protestas por el considerable incremento a la tarifa del transporte público.



Instruyó a su secretario de Gobierno, Toño Salvador García López, a platicar con los promotores visibles de las protestas, pero también a sentarse a la mesa con los poderosos grupos transportistas con una encomienda complicada, pero no imposible: la de reducir el porcentaje de incremento tarifario.



Al Estado le preocupa que la molestia social no se apacigüe y no haya canales de diálogo suficientes.



Luego de recorrer por más de tres horas la Feria de León en la inauguración del viernes, al final el gobernador Miguel Márquez y el alcalde Héctor López platicaron solitos en la camioneta del Mandatario Estatal, quien ya traía la inquietud de intercambiar opiniones sobre este ‘dolor de cabeza’.



El Secretario de Gobierno ya contactó con el poderoso Grupo Flecha Amarilla, uno de los que tiene buena parte del control del transporte en León, y accedieron a sentarse en próximos días a la mesa. Lo mismo harán con el empresario Fernando García Murguía, el otro bloque de poder en el sector.



La encomienda que lleva el funcionario estatal es ambiciosa: bajarle al porcentaje de incremento, es decir, dar marcha atrás al acuerdo del Ayuntamiento y presionar a un ajuste pero moderado.



La mayoría del Ayuntamiento aprobó el pasado 21 de diciembre un incremento a la tarifa de 22% en efectivo, de 9 a 11 pesos; de 30% en tarjeta PagoBus general, de 7.30 a 9.50 pesos y de 13.5% en preferencial, de $3.70 a $4.20. Entraron en vigor el 1 de enero y de inmediato vinieron las protestas.



Desde Gobierno Estatal creen que hay elementos para reconsiderar, y una de las armas de negociación es sentarse con los transportistas a revisar el cumplimiento de los anteriores acuerdos tarifarios.



La Coordinadora Popular Leonesa, que convoca hoy a una marcha de protesta a las 4 de la tarde partiendo del Parque Hidalgo, y que promueve un amparo colectivo contra la medida, argumenta también en su lucha social y en el terreno jurídico, el no cumplimiento de los anteriores acuerdos.



Toño Salvador ya platicó con el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, y también por separado con el activista Visente Hernández, del movimiento Congreso Nacional Ciudadano.



Pero si quieren tener éxito deberán ser más abiertos y ágiles en las negociaciones. Por ejemplo ni el Municipio ni el Estado tienen diálogo con la Coordinadora Popular Leonesa que hoy marcha (y agrupa varias organizaciones como Ciudadanos Hartos, Fura, Red Alebrije, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Déjame Plantado, Fuerte de Acción Ciudadana, Movimiento de Pepenadores, etc.).



El Secretario del Ayuntamiento, consultado el viernes (en el recorrido inaugural de la Feria de León), sobre el tema de las mesas de diálogo con los inconformes, se sinceró en que se mantienen pláticas con la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores (Clama), pero no con otras organizaciones. Que están revisando el esquema, dicen.



Pero la inconformidad social no es reciente, la Coordinadora Popular Leonesa reporta que ingresó el año pasado al Ayuntamiento más de 2,600 peticiones de “no al aumento”, antes de que se aprobara.



En un pronunciamiento el pasado 7 de enero esta organización solicitó “una audiencia pública con el alcalde Héctor López Santillana para efectivamente plantear alternativas y agotar instancias que permitan revertir la actual tarifa del transporte público, la cual daña la economía de la mayoría de las familias leonesas afectando su Derecho Humano a la movilidad”. Esperan todavía respuesta.

Gratuidad a debate



En la cancha del Ayuntamiento el tema de la tarifa se retomó en la sesión del jueves pasado.



Discutieron y discutieron, le pusieron ‘sal y pimienta’, pero a nada llegaron, las posiciones parece que son irreductibles, por un lado el bloque opositor de tres que pide revocar el acuerdo tarifario de diciembre, y, por el otro, la “aplanadora” panista que se mantiene en lo dicho, que ‘no’ y ‘no’ había para donde hacerse.



Con su nuevo asesor de Comunicación presente, Alfredo Anda Páez, los panistas como nunca, toditos en fila, sacaron los argumentos técnicos, económicos, jurídicos, y uno que otro dardo de veneno contra los opositores, para defender el incremento, empezando por el presidente de la Comisión de Movilidad y síndico Luis Ernesto Ayala.



Soltó en el repertorio frases como que “no son ocurrencias”, “lo aplazamos lo más que pudimos”, “hay una utilidad razonable para los concesionarios”, “se evitó el colapso del servicio”, la justificación que es la del alza en los combustibles y el tipo de cambio que afecta seriamente la compra de unidades, y la eterna promesa de mejor servicio.



El regidor del PRI, Chava Ramírez, lanzó una pregunta aún por responder ¿cuánto es la utilidad?



Pero entre las posturas contrarias de nuestros representantes hubo conclusiones importantes para el debate serio. Una fundamental es la de redefinir las reglas de la gratuidad para los adultos mayores.



Dos regidores panistas, José Luis Manrique Hernández (ex Secretario Particular y de Ayuntamiento con Ricardo Sheffield) y Ana Esquivel Arrona (ex Directora del DIF Municipal el anterior trienio panista), pusieron sobre la mesa el quitar excesivos requisitos para la gratuidad de este grupo de población. Pero no les hicieron mucho caso.



Esta prestación se generó en el acuerdo tarifario de abril 2014, y no duró mucho en ser un problema. Desde mediados del 2015, con el alcalde interino tricolor Octavio Villasana, surgieron las protestas por la cancelación de tarjetas y se organizó la asociación “Clama” para exigir les cumplieran.



Por unos cuantos que hicieron un mal uso de la tarjeta de gratuidad pagaron todos. En el nuevo acuerdo se limitó la gratuidad para los que están en vulnerabilidad. Lo anterior excluye a miles, que si bien no están en la miseria, pero a los que el gasto en transporte les impacta y mucho, para ellos su tarifa es la preferencial, de 4.20 pesos.



El regidor del Verde, Sergio Contreras, propuso que los ahorros de Gobierno vayan a ese subsidio.



Ese será otro tema en el que Gobierno del Estado intervendrá en las negociaciones. Además de que está próximo el lanzamiento de la tarjeta de beneficios para adultos mayores a cargo del DIF Estatal.



También el Gobernador prometió un programa de becas estudiantiles a la movilidad.



El Consejo Coordinador Empresarial de León, que comanda Gustavo Guraieb, pidió crear un Consejo Consultivo de Movilidad, y el Alcalde ya dijo al Ayuntamiento que está próxima su integración. A diferencia de la Comisión Mixta Tarifaria, que dio luz verde al aumento, no sólo habrá autoridades y transportistas, sino usuarios, académicos, asociaciones ambientalistas y otros sectores sociales.



La tarifa debe ser punto de partida para poner en debate el gran tema que es ¿cómo mover a León?

Todos hablan de austeridad, ¿moda o convicción?



La palabra de moda en el sector público es “austeridad”, y eso es positivo, pero ¿van en serio?



El gobernador Miguel Márquez mandó una señal desde el 5 de enero de que eran tiempos difíciles y habría que apretarse todos el cinturón y anunció una serie de medidas que amplió el día 6 y remató el pasado 9 de enero con la reducción del 16% a su salario y de 8% para Secretarios y Subsecretarios.



El Mandatario gana $211 mil brutos y $143 mil netos al mes, el mayor entre los gobernadores.



También comprometió reducir 50% viáticos, el gasto en celulares, y fortalecer la inversión pública.



El Poder Judicial le siguió presumiendo reducción en viáticos y luego también en los salarios, empezando por el presidente Miguel Valadez Reyes, en un 14%, hoy tiene un ingreso mensual neto de $137,970, y un 8% a la baja para el resto de los magistrados y consejeros que ganan $120,963 al mes.



Y el otro Poder, el Legislativo, pues los agarraron en un receso del periodo ordinario de sesiones al que regresan el 15 de febrero, y pues todavía no oficializan un programa de ahorro al gasto operativo.



Pero ya hubo reacciones positivas, una la de las diputadas del PRI, Arcelia González y Lupita Velázquez, que presentaron una propuesta para reducir 50% las prerrogativas estatales a los partidos. Hay que ver qué dicen las otras fuerzas políticas en el Congreso del Estado, incluido el mismo PRI, pues de sus ocho legisladores sólo dos dieron la cara y su firma para presentar esta iniciativa.



En la semana am reveló el desproporcionado incremento que la reforma electoral del 2014 trajo en las prerrogativas para los partidos políticos y que está en la cancha del Congreso hacer ajustes. Del 2014 al 2017 el dinero público del Estado a prerrogativas pasó de 55millones a 128 mdp, ¡134% más!



La mayoría panista, encabezada por el médico-político Éctor Jaime Ramírez Barba, se encerró el viernes en Silao para delinear medidas (no dijeron cuáles) que pondrán a consideración de las otras bancadas. Una sería la reducción de su salario hoy de $177 mil mensual bruto y $110 mil neto.



Todavía falta calcular cuánto es lo que vamos a ahorrar con esas medidas en los 3 Poderes.



El alcalde de León, Héctor López, también presentó a su Ayuntamiento 12 acciones de ahorro. Algunas de preocuparse que se anuncien como emergentes y no sean ordinarias desde un principio, como el resguardar los fines de semana los autos oficiales que no son de áreas que ocupen utilizarlos. Y otras que siempre son bienvenidas, como el ahorro en viáticos, celulares, eventos, contratos de asesorías.



Falta ver qué dicen una treintena de ayuntamientos que, según las recomendaciones de topes salariales que emitió el Congreso Local, andan por arriba. Para muestra basta echar un vistazo a los ingresos en el Ayuntamiento de Silao.



En el caso de León los ingresos de los 15 del Ayuntamiento están ajustados a las recomendaciones, pero bien podrían reconsiderar sus 4,500 pesos de gasolina al mes y el pago de asesores y asistentes.



Además del “golpe mediático” de popularidad que significa presumir bajarse los salarios, habrá que estar atentos al paquete total de medidas y el real impacto económico del ahorro, y, sobre todo, en gastar mejor el dinero público. No basta la austeridad sino va acompañado de resultados.

Emerge “grupo yulmista”



En el PRI de Guanajuato hay un grupo que se fortalece y hará ruido de aquí al 2018. Se trata de la corriente que se aglutina bajo el liderazgo de la diputada federal de Irapuato, Yulma Rocha Aguilar.



Ayer liderazgos tricolores se reunieron en Salamanca y afinaron el propósito: consolidarse como un grupo con presencia estatal para dejar claro, rumbo al 2018, que no sólo hay de dos sopas, las que encabezan los senadores que aspiran a la candidatura a Gobernador: Gerardo Sánchez García y Miguel Ángel Chico Herrera.



El liderazgo del grupo lo encabeza la legisladora y vocera del Comité Nacional, Yulma Rocha. La chamba será ir armando una estructura regional y municipal para presentar, en su momento, cartas que tengan opciones de pelear las diferentes candidaturas a las diputaciones, alcaldías, regidurías.



Y, muy en especial, posicionar la figura de Yulma a nivel estatal. No descarte que levante la mano para ser opción a la Gubernatura, Senaduría, o lo que ya buscó y no le dieron, la candidatura a la Alcaldía fresera.



La aguerrida irapuatense también aprovecha los vacíos de voz opositora del PRI en Guanajuato y aparece bien para defender el “gasolinazo”, para cuestionar el programa de austeridad de Márquez y antes las compras de tierra para Toyota.



A la cita de ayer asistieron los que encabezarán las estructuras regionales, como son: los exalcaldes de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, Mauricio Trejo y Adrián Hernández; exdiputados locales como Pedro Chávez, Javier Contreras, Alicia Muñoz, Connie Castañón; el exdirigente del Movimiento Territorial, Alejandro Arias; el acambarense Refugio López; y el dirigente estatal juvenil, Antonio Estopellán.



Al PRI Guanajuato le hará bien cualquier estructura que haga ver que el partido está vivo, todavía.

ISSEG, alista subasta



El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) alista una nueva subasta pública para vender el cotizado terreno del Conjunto Estrella que tiene en una zona privilegiada de León.



El director general del ISSEG, Héctor Salgado Banda, confirma que antes de marzo lo ponen en venta.



El terreno de 17 mil 410 metros cuadrados en bulevar López Mateos y calle Mérida ya había sido vendido en octubre pasado por 240 millones de pesos a la empresa sinaloense JMVA. Al final la compradora acusó que las complicadas condiciones económicas derivadas, entre otras razones, del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, la obligaban a cambiar de planes y regresó el predio.



Para eso tuvo que cubrir una fianza de 3.63 millones de pesos que ya está en las arcas del ISSEG.



La nueva subasta se lanzará bajo el mismo precio base de 121 millones de pesos.



En el caso de la otra subasta de una propiedad, que fue el estacionamiento “El Cardo” en San Miguel de Allende, el Instituto ya concretó la compra-venta por la que obtuvo 185 millones de pesos.



Estos recursos fortalecerán el sólido Fondo de Pensiones de los trabajadores del Estado.