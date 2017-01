El saqueo permanente en México

JUAN AGUILERA AZPEITIA Publicada el

Sólo los ilusos creyeron que el petróleo era inagotable.

Para las elecciones en los Estados Unidos, a principios de diciembre pasado, el Instituto Electoral en el Estado de Guanajuato informó que disponía de medio millón de pesos para los gastos que se aplicarían al grupo de observadores que iría al vecino país.

Luego se aclaró que no se trataba de viajantes del Consejo, sino además de otros ciudadanos.

Es de entender que el periplo se efectuó y lo que nos han quedado a deber, a nosotros ciudadanos de a pie que, queramos o no los financiamos con nuestros impuestos, es un informe respecto a: la cantidad de personas -si se prefiere sin nombres ni apellidos- que formaron el grupo, los trabajos que realizaron y la cantidad de detalles con que se ilustraron para aumentar su cultura política.

No es de suponer que darle al pueblo esos detalles sea asunto complejo porque alguien, del grupo, tuvo que vaciar en unas hojas de papel los pormenores de esa para los viajantes muy grata experiencia, lo que implicará simple y llanamente que se divulguen los datos.

Entiéndase que de ninguna manera me apresuro a censurar ni el viaje y menos lo invertido -que no creo haya sido tan pobretón o escuálido- tampoco por ahora diremos que fue inutilidad la sapiencia adquirida, sin antes valorar la abundancia y riqueza de conocimientos que se nos han de proporcionar.

La tardanza en darle luz a semejante y valioso documento a poco se explica en razón de que el último mes del año engloba vacaciones, merecidas o no, pero que al fin y al cabo deben disfrutarse.

O quizá, es otra posibilidad, se tomó de última hora la decisión de no gastar dinero del pueblo en ese viaje. Si así fue, mil perdones y me avergüenzo públicamente por haber supuesto que el acuerdo para ver de cerca y físicamente un evento tan interesante, no tenía marcha atrás.

A propósito de este tipo de gastos, conviene recordarles a los amables lectores y gentiles lectoras, que cuando Echeverría primero y López Portillo después, proyectaron el financiamineto del erario para todos los partidos políticos, hubimos quienes les hicimos ver que alentarían una burocraria paralela. El argumento, de uno y otro personaje, fue siempre que así ya no se atacaría al PRI por financiarse con dinero del pueblo.

La realidad que ahora experimentamos muestra que el gasto nada más para la “democracia” le cuesta al pueblo una enorme millonada e incluso se presta a la truculencia. ¿Cómo es eso?, preguntará alguien. Muy sencillo: si un partido debe ser sancionado con cierta multa se le perdona o aplica, de ocurrir lo segundo simplemente le recortan de su partida y ya.

No se crea que ese organismo penalizado con multa va a pedirles a sus afiliados cooperacha o los mandará a “botear” para liquidar el golpe financiero, no, nada de eso. Es más: el Verde que ha acumulado multas sobre multas, ni suda y menos se acongoja porque le rebajan y perdonan. ¡Para qué se apura!

Hay otros financiamientos a los partidos, que salen igualmente de los fondos públicos, pero por otras vías. Para refrescar la memoria nada más recordemos que el mismo Verde, contlapacha del PRI, grotescamente ofreció en la pasada campaña que si en el Seguro Social no le surtían la medicina que le habían prescrito, él, el partido se la haría efectiva, ¿de qué manera?, enviando al derechohabiente a unas instalaciones, del mismo IMSS previamente edificadas.

Ahora se nos engaña o intenta dársenos atole con el dedo, al declarar que el Instituto Nacional Electoral ha decidido suspender los edificios que tenía proyectados para su sede permanente. Eso, se argumenta, por seguir el plan de austeridad del Gobierno Federal.

¿Es cierta esa aparente belleza? Para nada si consideramos que las rentas que paga el propio INE por los caserones que ahora ocupa alcanzaría para financiar las fincas que se requieren, claro que sin lujos y menos ostentación. Para el mero mero del organismo se proyectó inicialmente una estancia, vivienda, departamento a todo lujo.

México es un país saqueado, no de ahora, de siempre, refiere Sara Sefchovich, en uno de sus libros que cuando un Virrey regresó a España su mujer, nada más de pertenencias, joyas y demás cositas, llevó de la Capital Azteca a Veracruz, 90 mulas bien cargadas.

Y el saqueo no termina. Por cierto: ¿qué les hicieron los diputados y las diputadas federales a los 150 mil pesos que les entregaron de propina? ¡No los hayan dado de limosna en algún templo para expiación de sus culpas!

Les convido una anécdota para meditar: en El Coecillo contamos con unas bocinas que comunican a los dos jardines para proporcionar mensajes, que si andan los rateros, si se realizará campaña de vacunación y otros más. Pues como la red requiere mantenimiento, se le solicitó apoyo, hace tiempo no ahora, a un diputado local de apellido González. ¿Quieren saber lo que donó? ¡Ni medio centavo!

No hablamos ahora de otros gastos de la clase política, para no agriar el desayuno a quienes nos leen.