La falacia del juicio de amparo promovido en contra del ‘gasolinazo’

Previo a dirimir las observaciones de fondo, se esbozará un marco contextual del Juicio de Amparo. En primer lugar, resulta necesario recordar al lector, que este juicio es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, normas y omisiones que provienen de las autoridades y de los particulares que actúan como autoridades, el cual se sigue en forma de juicio ante Tribunales Federales.

En tal virtud, se advierte que dicho juicio es un medio de defensa extraordinario, el cual puede ser promovido por cualquier persona que aduzca tener un interés jurídico o legítimo y que ello se derive de un acto u omisión de autoridad, que menoscabe o cause perjuicio a su esfera jurídica.

Por ende, antes de dictar sentencia de amparo indirecto (como es el caso) el Juez de Distrito debe analizar los diversos requisitos de forma, procedencia, competencia, oportunidad y legitimación para entonces estar en aptitud de realizar un pronunciamiento respecto al fondo del asunto planteado.

Así las cosas, tenemos que en realidad la admisión de la demanda de amparo promovida por el abogado José Óscar Valdés Ramírez, motivo de gran difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, no es en sí ningún logro que merezca ser reconocido, toda vez que ello indica, que a primera impresión, el Juez de Distrito que conoce de la demanda no encontró una causa notoria e indudable de improcedencia que ameritara el desechamiento de la misma.

Ahora bien, del contenido del escrito de amparo en comento, se advierte grosso modo el concepto de violación principal consiste en dos puntos: primero, la omisión por parte del Secretario de Economía (señalado como autoridad responsable) de aplicar lo dispuesto por el artículo 28 Constitucional, en lo relativo a la facultad que tiene otorgada para fijar los precios de los productos básicos de lo que se denomina “canasta básica” por lo cual, estiman, viola el acceso real a la tutela judicial efectiva.

Segundo, que se genera un menoscabo al violar lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, Constitucional; ello al considerar que la obligación de los ciudadanos de pagar contribuciones para cubrir el gasto público, debe venir de la creación de una ley en sentido formal y material.

Visto lo anterior, pese a lo respetable del trabajo elaborado por el abogado mencionado, pareciera que no aborda el problema de manera adecuada, pierde de vista el génesis del problema, por lo cual es conveniente contextualizar los antecedentes del aumento a la gasolina, para concluir con la opinión respecto de la demanda en estudio.

1. Durante los años 2015 y 2016, México importó más productos petroleros de los que exportó, por lo cual pareciera que ya no somos el país petrolero que nos han hecho creer.

2. Cierto es que a ningún consumidor le va a parecer pagar un 20% más por gasolina. Sin embargo, el tema de la fijación de precios no resulta un tema ni arbitrario ni violatorio de Derechos Humanos, máxime que el porcentaje de impuestos no cambió (IVA y IEPS del 43% en Magna y 36.1% en Premium).

3. El Gobierno de la República no informó de manera adecuada los beneficios que traería la “reforma energética” pues nos hizo pensar que con mayor inversión y competencia necesariamente bajarían los precios y no resultó así, cuando menos de inicio.

Cierto es que debe haber una mejor calidad en los productos, pero la producción y venta de hidrocarburos implica muchas etapas de proceso y a este respecto México es nuevo en las fluctuaciones de los precios.

4. En realidad ésta reforma llegó muy tarde, toda vez que nuestro país malgastó la bonanza petrolera y al día de hoy nuestra infraestructura en hidrocarburos está por los suelos. No tenemos capacidad operativa, de almacenamiento ni de investigación; por esto, los verdaderos costos de producción han permanecido ocultos y la liberalización del mercado pondrá de manifiesto todas las ineficiencias de Pemex. Por ende, no haber actuado antes, nos pasará la factura en la actualidad, en lo político, social y económico.

Al tomar en consideración lo antes narrado, podemos advertir que los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo en estudio difícilmente prosperarán. Por un lado, el aumento en el precio atiende a estándares internacionales en el precio del petróleo, por lo cual el hecho de que se sugiera una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución, no tiene sustento ya que no existió un aumento en nuestra obligación de pagar contribuciones, lo que ocasiona que sean inatendibles cuestiones relativas a que dichos aumentos provengan de ley en sentido formal o material.

Por otro lado, respecto de la omisión reclamada al Secretario de Economía, cabe señalar que la canasta básica de nuestro país, se compone de alrededor de 80 productos, entre los cuales, en efecto se contempla la gasolina de alto y bajo octanaje.

No obstante lo anterior, tal acto no implica que se le este impidiendo, al quejoso, acceder a una tutela judicial efectiva; toda vez que medios de defensa los hay, pero no contra la manera de operar del libre mercado.

A mayoría de razón, al señalar como acto reclamado que el Secretario de Economía incurrió en alguna omisión al no fijar él los precios de referencia de la gasolina, hace pensar que existe una violación en la fijación de los mismos.

Sin embargo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de la Ley de ingresos y el Presupuesto Federal de Egresos, se puede advertir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta las variables macroeconómicas –como es el precio del petróleo- también tiene la facultad de establecer los precios de las gasolinas y el diesel, con lo cual estaría dentro de la legalidad.

Ahora bien, valdría la pena promover un amparo pero contra un acto reclamado diverso, como sería contra la regionalización de los precios máximos al público de las gasolina, pues en virtud de ello se dividió al país en regiones dependiendo de los costos logísticos de Petróleos mexicanos, en los términos regulados por la Comisión Reguladora de Energía, lo que tal vez vulnera los principios de igualdad y equidad, al establecer un precio diferenciado por cada región.

En consecuencia, para tal efecto, necesariamente tendría que señalarse como acto reclamado el Acuerdo 98/2016 “Acuerdo por el cual se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al Público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Visto lo anterior, en caso de que así sucediera no podría conocer un Juez de Distrito en Materia Administrativa en Turno, sino el Juez de Distrito en turno, en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

En conclusión, falta mucho camino por recorrer en este litigio estratégico y, aunque el intento es bueno, pareciera que la admisión de la demanda en estudio fue más una cuestión publicitaria que un logro jurídico, más aún si se toma en consideración que por cuestiones diversas, los Juzgados de Distrito prefieren admitir que desechar, puesto que debido a la gran cantidad de trabajo existente, se prefiere la practicidad a vivir ahogado en interposiciones de recursos que en ocasiones son ociosos, pero que de cualquier modo deben tramitarse.

Finalmente, pese a compartir el descontento popular del país, se considera que la verdadera molestia deriva de la opacidad en la que se vive. La ausencia de un Estado de Derecho sólido y un notorio descontrol en el gasto público, el México de hoy y el de ayer, sienten desconfianza y traición; por lo cual, los amparos y protestas son simplemente el reflejo de un descontento generalizado con la clase política, quien ha preferido (prácticamente desde hace 40 años) “hacerse de la vista gorda”.

Nota: Agradecemos al Abogado leonés José de Jesús Quesada M., experto en Derecho Administrativo, sus amables consejos para este artículo.