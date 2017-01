La Luz al Final de la Vida

BEATRIZ EUGENIA GRACIÁN ARROYO Publicada el

Toda nuestra vida está llena de cambios, nunca somos los mismos, cada momento estamos cambiando como los capullos hasta convertirnos en mariposas y nuestra estabilidad depende de la forma que tengamos de enfrentar esos cambios. Desde luego se trata de aprender de cada situación vivida y si se aprovecha positivamente, somos más plenos espiritualmente.



La misma vida nos pone retos que iremos superando conforme vamos aprendiendo a buscar opciones de superación, de aprendizajes y de crecimiento, aprendemos que el primer reto al que nos enfrentamos es al de aceptar que nuestra vida tiene un final que se llama muerte, y que aunque en la juventud nos parece muy lejana, algún día estaremos a un paso. Esto lo vamos aprendiendo cuando en el camino nos van dejando o se nos adelantan amigos y seres muy queridos, que duele, pero que nos parece muy lejano. Tal vez estoy melancólica y triste pues cuando ésta situación nos toca muy cerca, es cuando vamos comprendiendo y aceptando que es inevitable por más apegos que tengamos a ese ser querido que nos deja.



Hace tres años, revisando mis ensayos encontré uno en el que platico como vamos viendo los cambios en las personas y el inexorable paso del tiempo que nos va minando en nuestras facultades y vamos constatando que ya no hay vuelta atrás, lo que hicimos y cómo lo hicimos ya es historia, sólo quedan recuerdos y hechos, positivos o negativos, de la forma como fuimos construyendo nuestra vida y lo que cosechamos de toda esa realidad. Concretamente escribí sobre el paso de los años, sus huellas y cómo los vamos viviendo, vamos pagando el precio de vivir.



En ese tiempo mencioné la oportunidad que Dios me dio de cuidar y acompañar a mi mami en sus últimos años, el tiempo había pasado y como lo sabía llegó el momento de su final. Que es muy triste, si, que cuesta aceptarlo, también, pero que la gran esperanza que capta nuestra inteligencia nos dice que sí hay una luz al final y que ahí está para todos; que ahí hay una eternidad y que en esa eternidad nos encontraremos con esa luz bellísima que se llama Dios, que al estar en su presencia, cara a cara, ya no nos importará nada material. Con la esperanza, sabemos que al final del tiempo, llegará la muerte y sólo quedará el amor, que dimos y que nos dieron.



Entonces creo que la muerte deja de doler y de asustar, al fin, sólo será un momento… Es cierto que no para todos es igual, algunos sufren muchísimo y hay que pedir por ellos, encomendar a Dios sus sufrimientos, otros se van tranquila y serenamente, aparentemente sin sufrir. Pero en la vida, todos hemos tenido momentos difíciles en los que se nos da la oportunidad de ofrecer lo que nos duele y pedir la purificación de nuestras faltas, pedir por nosotros y por los demás, es misericordia, ojalá que así lo hagamos, no sólo cuando estamos en esas situaciones: siempre.



Cuando la voz de los que amamos calla, nuestro corazón la sigue escuchando siempre, porque el amor está dentro de cada uno y nunca se olvida ese amor. Cuesta, pero en cada circunstancia, hay que aprender que hay algo bueno que enseña, que nos hace mejores personas y que nos da tranquilidad pensar que quien está en el más allá está gozando, y confiamos, que en esa presencia de Dios, nos da la esperanza, que estará plenamente feliz por una eternidad. Algo difícil de comprender porque nadie lo hemos visto, es sólo “fe” pero dentro de la muerte y el sufrimiento siempre hay una “belleza inesperada”. Tengamos fe en esa belleza inesperada, esa luz que nos encontraremos al final del camino que vamos a ver al caminar sin volver la vista atrás. No dejemos de escuchar la voz de los que ya no están, porque siguen aquí mientras viven en el corazón.



Yo quiero ser más consciente cada momento de lo que quiero: Vivir hasta el último instante con plenitud, intensamente, dando valor a lo que verdaderamente es importante. Vivir no es tener más tiempo, sino qué hacemos con ese tiempo y sentirnos bien por estar aquí y ahora. Fuimos creados para estar un tiempo y un espacio pasajero, no para quedarnos, cada vida tiene una misión y por uno u otro camino será el de dar gloria a Dios y gozar de su visión por toda la eternidad.



La vida es una oportunidad, un regalo, aprovechémosla con valores trascendentes, ir aliviando pendientes y no dejar nada por concluir. Ojalá que no lleguemos al final pensando “si hubiera…” Porque eso no existe. “Este puede ser un buen propósito de año nuevo, ser feliz y vivir el hoy”.







