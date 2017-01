Renovar la esperanza

JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

e avergüenzo de mi gobierno y de la clase política que tenemos, sí. Sé que México no merece la clase de partidos políticos y gobernantes que tenemos. Me enoja la ineficiencia y como muchos, grito por el “gasolinazo” y la crisis económica.

Pero también sé, que como empresarios y sociedad, también tenemos mucha culpa dado que no siempre compartimos la riqueza generada pues somos la sociedad quienes debemos tener las soluciones para mejorar este País que se nos va de entre las manos diluido por décadas de rapiña y saqueos.

Estoy seguro que la inseguridad que tenemos es producto de un sistema económico que está creado para que unos pocos a costa de las mayorías, disfruten del valor creado. Pero si la vida es un proceso corto que fue creado por algo o por alguien para ser vivida y tomada con las manos para crear lo que trasciende a la muerte, es que está formada por ciclos. Sí. El término de diciembre y la llegada del Año Nuevo revive en los seres humanos el ánimo y nos invita a la esperanza.

¿A la esperanza en medio de malas noticias? ¡Sí! Las personas nos movemos alrededor de ciclos y con el Año Viejo queremos dejar atrás los fracasos y tendemos a pensar en los triunfos.

Por eso, el cierre del año siempre estará lleno de buenos propósitos individuales donde destacan la salud, el trabajo y la felicidad. Pero los que más escasean, es la realidad, son los propósitos colectivos, los que se piensan y se hacen en plural.

Sin poder siquiera negar la realidad de la desesperanza por la realidad social que nos abruma o las razones históricas, económicas y sociales que la explican, no se puede entender la existencia humana y la necesaria lucha por mejorar el mundo, sin la esperanza y sin el sueño, sin la utopía.

Más allá de las injusticias, los abusos, las extorsiones, las ganancias ilícitas, los tráficos de influencias en el cargo político, la explotación humana por empresarios ventajosos, la humanidad ha sobrevivido siempre por la esperanza. Es decir, la confianza de que es posible transformar dando mi vida a cambio, y así cambiar milimétricamente la realidad, pero cambiarla.

La desesperanza como enfermedad hija del aparente triunfo del capitalismo, inmoviliza y nos puede hacer sucumbir al fatalismo, en que no es posible reunir la fuerza indispensable para luchar. San Pablo invita a “esperar contra toda esperanza”; es decir, a esperar que las cosas se den como queremos, a pesar de que todo indicara lo contrario.

¿Cuáles fueron nuestras promesas e ilusiones de jóvenes? ¿Por cuál causa prometimos dar la vida? ¿Qué es lo que nos mantiene vivos entonces? ¿Cuál el resorte que nos levanta por las mañanas? Las personas luchamos cuando tenemos un proyecto y por él damos la vida y libramos la batalla diaria.

Quien tiene esperanza, sin embargo, no tiene ganada la batalla pues la esperanza no basta. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Pensar que la esperanza sola transforma el mundo y actuar movidos por esa ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo.

Pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la lucha pudiera reducirse exclusivamente a actos calculados y seguros, es pura ilusión.

Sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el combate, pero sin el embate la esperanza, como necesidad básica, se desordena, se tuerce y se convierte en desesperanza que se hace desesperación. Por ello, educar para la esperanza no es sencillo; el talante de un director de escuela, de un gobernante, de un profesor, de un padre de familia, de un líder sindical, de un jefe de manzana, siempre debe ser de fe en el futuro; debe ser de infundir confianza en el triunfo.

Una de las tareas del educador, a través del análisis social serio, es descubrir las posibilidades –cualesquiera que sean los obstáculos-, para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer.

Cuando el joven se instala en la comodidad del status y argumenta que el mundo no es posible cambiarlo, a su cabello le salen canas y se le arruga el alma, se hace viejo prematuramente y entra en la depresión.

La esperanza es necesidad indispensable como el aire que exigimos trece veces por minuto. La batalla por construir una sociedad más justa no está perdida. La aparente victoria del poder y el dinero no son más fuertes que la utopía de construir una sociedad más justa.

Cuando el discurso dominante nos quiere convencer de lo contrario y pareciera que las mayorías están vencidas; cuando las empresas transnacionales dominan la economía; cuando el conservadurismo domina las ideologías; cuando muchos jóvenes más que cambiar el status quieren defenderlo; cuando la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo; cuando las riquezas naturales son destruidas para producir riquezas...

Hoy precisamente, cuando parece que todo está perdido...es hora de renovar promesas por el combate y de levantar heridos, es hora de renovar la esperanza...