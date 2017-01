Da un giro caso de Ana Guevara

REDACCIÓN Publicada el

Familiares de los hombres que golpearon a Ana Guevara afirman que ella comenzó con los golpes.



Lourdes Valencia, esposa de Fabián España, el hombre que golpeó a la senadora, aseguró que todo fue culpa de Ana Guevara.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la mujer dijo que Ana Guevara venía entremetiéndose en los carriles y golpeó la camioneta.



Como supuestamente no pasó nada, Fabián España siguió conduciendo.



La mujer dijo que pensó siempre que era un hombre.



Posteriormente, asegura que Ana Guevara alcanzó la camioneta y golpeó con el casco la camioneta.



Supuestamente el conductor se baja y pregunta a Ana Gabriela qué pasaba.



Según la esposa, la senadora dijo que no sabía con quien se estaban metiendo y que eran unos jodidos.



"En eso ella se coloca el casco y se le deja ir a mi esposo a los golpes", declara.



"Ella es la primera que suelta un golpe".



Tras esto, el novio de la hija de Fabián España, se baja y trata de separarlos.



La esposa asegura que Ana Guevara es más fuerte que su esposo y más alta.



"En ese momento viene corriendo Karina (amiga de Ana con quien venía)", sigue la esposa declarando.



"Me bajo yo de la camioneta y Karina corriendo grita ¡no le peguen es mujer!", asegura Lourdes Valencia.



Supuestamente Karina avienta una patada a ella.



Andrea España Valencia, hija de Lourdes, se baja y defiende a su mamá.



"A mi me dio mucho miedo el actuar de las personas", aseguró Andrea España.



Presuntamente la esposa encara a Ana Guevara y le dice que acepte su culpa de venir zigzagueando.



Actualmente el agresor se encuentra resguardado bajo un amparo.



La esposa denunció que no le habían dejado ver el expediente.