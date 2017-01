Aceptaría Rusia violencia doméstica

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Pegar a un hijo, a la esposa o al abuelo una vez al año hasta causarles moretones y arañazos ya no será delito en Rusia si prospera el proyecto de ley que despenaliza la violencia doméstica, aprobado en primera lectura esta semana en el Parlamento.



Sólo cuando el agresor vuelva a golpear al mismo familiar en el plazo de un año podrá ser procesado por la vía penal y castigado con la cárcel, y eso si el agredido logra demostrar los hechos, porque la justicia no actuará de oficio en estos casos.



“Las víctimas deberán reunir ellas mismas todas las pruebas de la paliza y acudir a todas las vistas en los tribunales para probarlo. Es absurdo que no se actúe de oficio. El agredido debe investigar su propio caso”, explicó la abogada especializada en violencia de género Marí Davtián.



En la práctica, añade Davtián, el 90% de las víctimas no denuncia y el 10% que sí lo hace no se presenta al juicio porque el procedimiento es muy complicado y porque el agresor es alguien del entorno más próximo, que casi siempre comparte hogar con su víctima.



Los autores de la iniciativa -dos diputadas y dos senadoras de Rusia Unida, el partido del presidente ruso, Vladimir Putin- argumentan que tan sólo quieren despenalizar las golpizas que no ocasionen daño a la salud de las víctimas.



“Las mujeres somos criaturas débiles, todo nos está permitido. No nos ofendemos, ni siquiera cuando un marido pega a su mujer, de la misma manera que se ofende un hombre cuando se le humilla. No se puede humillar a un hombre”, expresó la senadora Elena Mizúlina, conocida por controvertidas iniciativas como la ley contra la propaganda homosexual y la prohibición del aborto.

¿Como cuáles?: Un hematoma o una herida superficial no suponen daño alguno para la salud, pues se curan en poco tiempo, según su discurso.