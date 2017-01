Levantaría Trump sanciones a rusos

EL PAÍS | WASHINGTON Publicada el

Nuevas muestras de afinidad entre el equipo de Donald Trump y el Gobierno ruso.



El presidente electo estadounidense está abierto a levantar las sanciones a Rusia por sus injerencias en las elecciones norteamericanas del pasado noviembre si Moscú refuerza su colaboración con Washington, según dijo al diario The Wall Street Journal en una entrevista publicada el viernes.



Ese mismo día se supo que Michael Flynn, que será el asesor de seguridad nacional de Trump, mantuvo hasta cinco conversaciones telefónicas con el embajador ruso en Washington justo antes y después de que la Casa Blanca impusiera a finales de diciembre represalias al Kremlin por el pirateo de correos del Partido Demócrata. Los castigos incluyeron sanciones económicas y la expulsión de 35 diplomáticos.



Las agencias de inteligencia estadounidenses atribuyen el robo al Gobierno ruso y consideran que el objetivo era ayudar electoralmente a Trump. Tras cuestionar durante semanas esa conclusión, el presidente electo admitió el miércoles la implicación rusa en el ataque cibernético. Pero mantuvo sus reproches a los espías estadounidenses después de que se filtrara un informe con acusaciones no verificadas que podrían implicar un chantaje de Moscú a Trump.



“Si te llevas bien con Rusia y si realmente nos están ayudando, ¿por qué mantener las sanciones si están haciendo cosas realmente buenas?”, explicó Trump al Journal, en alusión a la política antiterrorista y a otros objetivos comunes. El republicano subrayó que mantendrá intactas “al menos por un tiempo” las penalizaciones a Moscú por sus injerencias electorales y dijo que ve con buenos ojos reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras su toma de posesión el próximo viernes.



En la entrevista, Trump no parece hacer referencia alguna a las sanciones que EU impone desde 2014 a Rusia por sus acciones desestabilizadoras en Ucrania. En el pasado, ha sugerido que podría levantarlas y ha puesto en duda si EU debería defender a los países del Báltico en caso de una invasión rusa.



Esta semana, los nominados por Trump para las secretarías de Estado y Defensa advirtieron, en sus comparecencias de confirmación en el Senado, del peligro ruso y sugirieron que avalaban las sanciones.

Ataca a legislador demócrata que lo criticó



Donald Trump atacó ayer por Twitter al congresista y veterano activista de los derechos civiles John Lewis por cuestionar la legitimidad de la victoria del multimillonario en las elecciones presidenciales.



Esto intensificó una disputa con el legislador afroestadounidense días antes del feriado nacional en honor a Martin Luther King Jr. y cuando el primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama, se apresta a concluir su periodo de ocho años en la Casa Blanca.



Trump dijo el día de ayer en la red social que el demócrata Lewis “debería pasarse más tiempo arreglando y ayudando a su distrito, que está en pésima forma y desplomándose (por no hablar de que está infestado de delincuentes), en lugar que quejarse falsamente de los resultados electorales”.



El Presidente electo dedició otro tuit con el mensaje: “Palabras, palabras, palabras... ni acción ni resultados. Triste”. AP