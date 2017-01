Marchan en honor a Martin Luther King JR.

AP Publicada el

Pese a la lluvia y el frío, miles de manifestantes abarcaron el día de ayer varias cuadras de Washington durante su marcha por el Día de Martin Luther King Jr.



El reverendo Al Sharpton, quien es líder en pro de los derechos civiles, organizó la protesta “We Shall Not Be Moved” (“No nos moverán”) previa al feriado de mañana.



Estela Daniels y sus hijas Jacoby y Olivia caminaron con los inconformes en la marcha anual en honor a Martin Luther King Jr. en el poblado de Albuquerque, en el estado de Nuevo México.