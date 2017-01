No eres millennial, pero fuiste criticado

EL PAÍS | MADRID, ESPAÑA Publicada el

Mucho se ha dicho de los millennials en los últimos años. Que son egocéntricos y vanidosos, que se pasan el día entero en redes sociales, que no les interesa el sexo o que suelen buscar sueldos de directivo sin contar con la experiencia. Todas estas características nos hacen pensar que esta generación no es tan apreciada como otras y que incluso llega a caer mal. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Cada grupo generacional ha tenido características propias y no todas han sido aceptadas por la generación previa.



El columnista Rodrigo Pacheco de Dinero en Imagen ya lo explicaba hace unos días: “Los millennials existen en la cabeza de la generación anterior y en realidad reflejan los anhelos de dicha generación, pero también sus miedos. Obedecen a la misma dinámica de choque y ajuste entre los jóvenes y las generaciones que los preceden”, escribió.



Hicimos un repaso de algunos estereotipos que se les atribuyeron a generaciones como la silenciosa, la baby boomer y la X para que recuerdes que en algún momento a ti también te achacaron una o más particularidades que no siempre fueron positivas. Puede que no seas millennial, pero hubo una época en la que a te tacharon de indiferente, ambicioso y hasta conservador.

Los silenciosos

Nacidos entre 1925 y 1945. Se le recuerda por no decir casi nada. Fue una generación que sorprendió a muchos por no manifestarse o emitir manifiestos públicos. En 1951, la revista Time la definió así: “La juventud de hoy en día está a la espera de que la suerte les toque el hombro, mientras tanto trabajan bastante duro y sin decir casi nada. El hecho más sorprendente de la generación más joven es su silencio. Con algunas raras excepciones, la juventud no está cerca de la tribuna pública. No emite manifiestos, no hace discursos ni lleva carteles”.



Otra característica de los integrantes de esta generación es que se sometían a los esquemas tradicionales en los que habían sido educados. Estos estaban fundamentados en prejuicios y tabúes. No se caracterizaban por correr riesgos, simplemente acataban órdenes.

Los baby boomers

Nacidos entre 1946 y 1964. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios países experimentaron un aumento en las tasas de natalidad. Un fenómeno que comúnmente se denomina baby boom. Esta generación ha sido descrita en muchas ocasiones como adicta al trabajo. En su libro 101 formas de hacer feliz a las generaciones x, y y zoomers, Cheryl Cran asegura que sus integrantes valoran mucho la realización personal y ven el trabajo como una aventura. “Los baby boomers se quejan de la independencia de otras generaciones. Critican su independencia y el hecho de que quieran cambiarlo todo haciendo las cosas a su manera”. En sus mentes, si no eres la primera persona en llegar y la última en irte, no estás trabajando.



Otra característica de este grupo, es que fue muy apegado a la religión. Para ellos el matrimonio es el camino para conformar una familia y de las generaciones actuales. De acuerdo con el sondeo de opinión de la consultora Gallup, en diciembre 2014 el 65% de la población estadounidense perteneciente a esta generación está casada.

Los X

Nacidos entre 1965 y 1980. Son hijos de los baby boomers y padres de los millenials. Aunque actualmente se considera que es la generación que mueve al mundo a nivel laboral y económico, durante mucho tiempo fue etiquetada por sus antecesores como vaga, cínica y carente de unidad y ambición.



Graciela Martínez, investigadora de Letras de la UNAM, menciona en su texto La generación X: producto del conservadurismo que el grupo generacional es un segmento social perdido. “Parecen no tener metas profesionales, ningún orgullo cultural, tampoco ideología política, valores familiares o ambiciones discernibles. Cuando mucho, se les considera un sector del mercado, etiqueta que los X rechazan”, dice.



Martínez también señala que este grupo generacional aceptó el desempleo o el subempleo como forma de vida, consiguiendo trabajos temporales y viviendo en casa de sus padres. “Ahora fundan microempresas donde pueden ser sus propios patrones”.