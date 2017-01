Cuando un sofá es más que un sofá

THE NEW YORK TIMES | NINA RIGGS Publicada el

Si estuviera lo suficientemente sana en estos días, bebería un vaso de vino gratuito y pasaría las manos sobre un cojín en una sala de exhibición imposiblemente a la moda llamada algo así como Espacio o Lujuria, mientras un asistente de ventas me habla de las virtudes del cuero anilina contra el cuero semianilina.

"¿Así que realmente crees que la madera secada al horno vale el gasto extra?", preguntaría. Y: "¿Hay de tres plazas?".

En lugar de eso, estoy apoyada en la cama en una decena de almohadas con mi computadora portátil, examinando detenidamente tiendas de muebles en línea: West Elm, Joybird, Crate & Barrel y algo llamado Chairish.

Soy fanática de las compras de sofá por internet. Descanso solamente cuando la oxicodona me agobia y mi cabeza comienza a colgar. No puedo descansar hasta que haya considerado cada sofá de-mitad-de-siglo-moderno-con-una-insinuación-de-bohemio que la red mundial tiene para ofrecer. Estudio detenidamente sitios de diseño como Apartment Therapy, Design Sponge y Domino: buscando, buscando.

Desde que John y yo nos casamos hace dieciséis años, nunca hemos tenido un sofá real para adultos. Hemos tenido plenitud de bienamados y difíciles de combinar: "como son" los especiales de Ikea, traspasos parentales, semimilagros de Craiglist, rescates al borde del camino. Primero estábamos quebrados, y después tuvimos bebés. Nunca pareció el momento correcto para derrochar en algo bonito.

Y los difíciles de combinar han estado bien. No somos sofisticados, y nuestro gusto es ecléctico. Nuestra casa está llena de objetos que tienen personalidad más fuerte que su apariencia: la caja de madera en la que mi padre y tíos se sentaron de niños para atar los cordones de sus botas para ir en trineo, un tosco diván en la ventana del frente en el rincón para leer más acogedor del mundo.

De cualquier forma, cada que necesitamos regresar al serio negocio de la vida, siempre hemos preferido retirarnos a nuestra cama: nuestra habitación de guerra, capullo, escotilla de escape, y a veces, comedor.

Pero en las semanas después de que supe que el cáncer de seno por el que había estado en tratamiento durante el año anterior se había extendido a mis huesos -rompiendo mi espina y convirtiéndose en incurable y seguramente fatal- encontrar el sofá perfecto para la habitación de estar había comenzado a sentirse como la cosa más importante que jamás haya hecho.

Excepto que, justo cuando encuentro uno que amo, resulta que no puedo dar clic en "comprar ahora". Y los problemas de compromiso generalmente no han sido mi problema. Casas, automóviles, cambio de empleo, tener hijos, comprar boletos de avión, elegir restaurante, comprar zapatos, mastectomía: venga. Usualmente tan sólo elijo una opción que parezca adecuada y no miro hacia atrás.

A los diez minutos de conocer a John en un empleo de verano a los 21 años de edad, mentalmente ya había firmado de por vida -aunque esperé al menos una semana para decirle eso.

Pero el sofá. No puedo hacerlo. Tal vez estoy esperando hasta mi siguiente gran cita de oncología, como si algo que mi doctora pudiera decir ayudara a determinar si estoy deseando gastar dinero extra en dacrón acolchado y cojines de poliéster. Ella prometió algunos nuevos pensamientos sobre opciones de tratamiento: inmunoterapia, pruebas clínicas, drogas fuera de lo autorizado, acupuntura, el temido "esperar alerta".

Es un cálculo complicado. En una mano, un análisis básico de costo-beneficio: ¿Cuánto dinero quiero gastar en algo para lo que tal vez no esté para realmente disfrutarlo? En la otra: ¿Acaso comprar un sofá costoso no es una forma de expresión amorosa de esperanza? Y luego de que me haya ido, ¿acaso no quiero que los invitados en mi hogar se sientan cómodos y con estilo?

Nada de esto se suponía que pasara. A los 38, no se suponía que yo estaría acostada sobre mi espalda en la sala de emergencias a finales de una mañana diciembre y que me dijera un lloroso residente de oncología de radiación que el dolor que había tenido por dos meses -el cual se me aseguró que era por tener músculos centrales débiles luego de meses de quimio- en realidad era por un tumor que había devorado mi vértebra L2.

No se suponía que John tuviera que sostenerme en el excusado. Subir mis pantalones por mí. Tener Noche Buenas con los niños sin mí. No se suponía que yo estuviera pensando sobre dónde se sentará y sostendrá mi mano conforme yo tome mi último aliento.

A pesar de todos los panfletos que los trabajadores sociales nos dieron cuando estaba en el hospital, realmente no sabemos aún cómo hablar con nuestros niños. Tienen seis y nueve años. Saben sobre el cáncer y la espalda rota, pero realmente no saben qué significa todo eso.

En su lugar le pregunto al de seis años de edad: "¿Qué opinas sobre la tapicería de cuero?".

"Depende de si es resbalosa o para acurrucarse", dice.

Excelente punto. Pienso que necesito dejar cualquier opción de cuero regenerado -no importa qué tan bonitas o económicas parezcan- fuera de mis listas de favoritos y seguir con el grano superior.

El día después de la cirugía de emergencia, cuando mi doctora estaba sentada al final de mi cama en la sala de oncología, la vi mirar hacia esos panfletos que habían sido dejados en la mesa de al lado: "Qué decirle a tus niños sobre tu enfermedad progresiva".

Ella también es madre. Sus hijos son sólo un par de años más grandes que los míos.

"¿Es momento de desesperar?", dijo durante una pausa en nuestra discusión sobre en manejo del dolor y la radiación, tal vez leyendo uno de los encabezados del panfleto. "¡No!", proclamó, mirando directo hacia mí. "No, no lo es".

Confío en ella completamente, incluso luego de que la quimio falló dos veces y el cáncer se extendió cuando ella dijo que no lo haría. De lo que sea que haya en los oncólogos que los hace querer ser oncólogos -la loca mezcla de fiereza, optimismo, arrogancia y compasión-, me contagió por contacto. Es como el amor a primera vista, o tocar algo que se incendia. Es como hacer una elección y negarse a mirar atrás.

John es medianamente contrario a un nuevo sofá, pero camina cuidadosamente. Me conoce lo suficientemente bien para entender que cuando estoy disertando sobre los méritos de los cojines cosidos, estoy masticando algo más.

"¿Tapicería personalizada, en serio? ¿Con dos niños?", pregunta, hojeando las declaraciones de seguro en el mostrador. "Okey, bueno, creo que deberías conseguir lo que sea que quieres".

Una gran ventaja de haberme dicho que tengo cáncer incurable es que después de todos estos años, mi esposo finalmente ha dejado de decir con presunción: "Es tu funeral", cuando tomo una decisión con la que no está de acuerdo.

"¿Gastaste miles de dólares en internet hoy?", pregunta cuando llega a casa del trabajo y me encuentra con mis almohadas y botellas de agua caliente en el sofá no perfecto donde me dejó en la mañana, una situación de rattan que cuelga por lo bajo, que mis padres compraron como mueble de patio a principios de los 90.

"No hoy", digo.

"Bien", dice. "¿Quieres que nos metamos juntos a la cama y miremos el techo?".

Sí quiero. Queremos.

En enero, la tarde ya se ve como noche.

"¿Puedes creer que descubrimos que tienes cáncer incurable en, literalmente, el día más oscuro del año?", pregunta John mientras nos tomamos las manos y miramos hacia el mismo punto en blanco sobre nuestra cama.

"Sí, totalmente puedo", digo. Los dos reímos.

Siempre he amado el sonido de él riendo: suave y cómodo, discreto, subestimado, no convencional, con líneas inconfundiblemente elegantes de mediados de siglo.

Me toma cautelosamente en sus brazos como si fuéramos adolescentes incómodos. Mi espalda sufre espasmos, pero me meneo más cerca de él hasta que puedo poner la cabeza en su pecho y escuchar su corazón latiendo.

En el piso de abajo, los niños contemplan una pantalla en el viejo futón en la sala de juegos. Averiguaremos qué hacer con ellos pronto. Probablemente ya saben lo que está pasando y están esperando a que podamos averiguar cómo decirlo. A pesar de no ser mucho una persona de Navidad, odiaba no ser capaz de verlos abrir regalos y no puedo soportar la idea de nunca hacerlo de nuevo.

Su existencia misma es la única pieza oscura con la que no puedo estar bien en todo esto. Puedo dejar ir un montón de cosas: planes, amigos, objetivos de carrera, lugares en el mundo que quiero ver, tal vez incluso el amor de mi vida. Pero no puedo imaginar cómo dejar de ser su madre.

Así que tal vez no trate de averiguarlo. Tal vez sólo aspiro a conseguir el sofá correcto: huesos fuertes, cuero de alta calidad, algo práctico y animal y real. Una superficie que sepa algo de lo que era estar vivo, que se caliente con nuestro tacto y se enfríe en nuestra ausencia.

También: una banca costosa que se adapte a todos nosotros. Algo que nos llevará a través de todo lo que nos espera -el amor, el colapso y acariciar con el hocico. El morir, el duelo.

Sé que mis pensamientos probablemente han divergido de lo que John está pensando en la cercana oscuridad de nuestra habitación. Él está en silencio. Tal vez está dormitando.

Comprar un sofá en línea, como muchas de las decisiones más grandes de la vida, lleva investigación y confianza, pero sobre todo confianza. Mientras estoy acostada aquí, con el pecho de John subiendo y cayendo bajo mi mejilla, me doy cuenta de que mis cuidadosos cálculos (¿Cuánto tiempo me queda? ¿A quién le estoy realmente comprando este sofá? ¿Estoy consiguiendo una buena oferta?) son irrelevantes.

Como en todas las cosas, tengo que creer que sabré lo que es correcto cuando lo vea.

Traducción: Jéssica de la Portilla Montaño.

