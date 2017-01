Encrucijada (III)

MARIO PEÑA DODERO Publicada el

"Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad“.

Antoine de Saint-Exupéry

Tener éxito al interactuar con la gente, es un factor invaluable para elevar la confianza y la autoestima, pero sería iluso suponer que podemos agradar a todo mundo. No podemos controlar lo que demás perciben de nosotros, pero sí podemos edificarnos en personas cuyo mejoramiento personal es una tarea interminable. ¿Cómo? Proseguimos con algunas ideas:

Sé breve. Por favor, por piedad. Cuando te presentes con alguien, no sueltes una letanía de quince minutos repletos de laberintos que hagan que el otro se desconecte y, mentalmente, te abandone. Tienes pocos segundos para impactar con tu discurso de entrada y enganchar a un oyente. Si alargas el trance, tu interlocutor empezará a maldecirse por haberte encontrado.

Sé auténtico. Ser simpáticos, por ejemplo, no es como ponerse un nuevo traje o imitar al ídolo musical del momento, sino descubrir la autenticidad que encierras dentro de ti, es decir, ser tú mismo. A nadie le gustan las segundas partes. Vivir la vida de otro te creará confusiones y te orillará a fingir y mentir. Mark Tain sentenciaba que “siempre hay que decir la verdad, para no tener que inventar“.

Las personas más cautivadoras son buenos escuchas. A la gente le encanta hablar de sí misma, ya sea en una conversación personal, telefónica o través de sitios de redes sociales como Facebook y Twitter, y siempre anda en busca de buenos receptores. La mayoría de los seres humanos disfrutan hablando de sí mismos, tanto, que pagarían porque alguien los atiendera.

Acéptate, pero siempre piensa que se puede mejorar. A veces oímos que alguien dice: ¡Que me quieran como soy! Hablar así, es conformista, puesto que siempre podemos eliminar barreras y sentirnos plenos. Aceptarte no es echarte a la hamaca y esperar que el universo se acomode para ti. Los seres que son atractivos conocen sus inseguridades y defectos, y, en lugar de torturarse, despliegan un proceso que los ayuda a superarse continuamente.

Céntrate en los intereses de la otra persona. Pregunta a la gente lo que hace o cuáles son sus aficiones. Entonces habla de eso. Si conoces del tema, la semejanza los unirá. Pídele que te expliquen y conviértete en un gran público mientras hablan de algo que aman.

Prepara un par de buenas historias simpáticas o anécdotas sobre ti. Vamos, esfuérzate. Todos tenemos relatos qué compartir. A todos nos gustan las peripecias de una persona narradas por ella misma. Ah, pero hablar de ti, excluye el iPod ultima generación que compraste.

Desarrolla el carisma, un conjunto de cualidades que se incrementa cuando te interesas por los demás. Significa exponer clara y respetuosamente tus puntos de vista. Representa sonreír y ser apasionado. Al carismático no le obsesiona ser el centro de atención, pero no le incomoda, porque sabe cómo comportarse, hablar y expresarse corporalmente. Aprende a modular tu voz, controlar su velocidad, volumen y, sobre todo, el tono, que a la hora de comunicar, es más importante que lo que se dice.

Decía William James: “Cree que la vida vale la pena de ser vivida, y la misma creencia hará el hecho“. Tenía razón. Las cosas que observamos, escuchamos y sentimos, están influenciadas por nuestras creencias. Las lecturas que efectúas y los amigos con los que convives, son dos de los grandes factores que determinan cómo ves la vida y, subrayado, la altura que alcanzarás con el correr de los años.

Niégate a ser aburrido. Cuando converses, haz contacto visual, muéstrate afable y relájate. No te flageles con el estribilo de “soy aburrido, soy aburrido“. Si no eres quejumbroso y siempre luces de buen humor, nadie podrá acusarte de ser una mala compañía. Y si alguien no te hace preguntas acerca de lo que estás diciendo, tal vez es hora de terminar la historia o cambiar de tema.

Como has visto, no hay fórmulas mágicas para que, repentinamente, te conviertas en alguien interesante, pero la práctica y la dedicación son infalibles.