Siguen en el sótano

Mal resultado obtiene la escuadra de Empresarios del Rincón al ser goleado 5-1 por el equipo La Piedad FC en cotejo correspondiente a la fecha 18 del torneo 2016-2017 de la Tercera División del Fútbol Profesional.



Los Empresarios inician con pie izquierdo la segunda vuelta y con esta derrota siguen hundidos en el sótano con solo 4 puntos a lo largo de 18 jornadas disputadas, cabe señalar que el técnico local, José Andrés Galván tiene preparados tres refuerzos para mejorar el equipo pero no pudieron ver acción al no llegar sus permisos para jugar y será hasta la fecha 19 que puedan entrar al terreno de juego.



Ayer por la mañana en el campo empastado de la unidad deportiva “Independencia” de Purísima del Rincón se llevó a cabo este duelo que fue presenciado por escaso público que acudió a las graderías, en la cancha el equipo Empresarios del Rincón comenzó impetuoso en su accionar pero con poco fútbol efectivo, contrastando con los piedadenses que utilizaron la jugada de pared para abrir espacios y llegaban de manera continua a la portería defendida por Garavito que junto con su defensiva hacián esfuerzos por no verse superados.