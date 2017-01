El guardameta

MAURICIO LÁZARO Publicada el

Con el gusto de saludarles amables lectores de a.m. Express, hoy hacemos un resumen e comentarios anteriores en esta columna sobre las características fundamentales del guardameta.



Comenzaremos por decir que, el portero debe ser alto, la razón es simple es que se debe intervenir en torno a muchos defensas y muchos delanteros.



Un portero alto, con los brazos extendidos hacia arriba y realizando un salto, debe apropiarse de un balón que cruce las inmediaciones de la valla a unos tres metros del suelo, más o menos, es su ventaja, cierto es que tendrá más dificultades para neutralizar los balones arrastrados.



Sin embargo un entrenamiento adecuado puede otorgarle la elasticidad y flexibilidad necesaria para detener tiros arrastrados.



Un portero de talla baja, deberá poseer una musculatura inferior (piernas) muy desarrolladas, aunque supla su estatura con otras características esenciales , lo más probable es que no luzca la eficacia completa que un puesto de tanta responsabilidad requiere.



Los porteros deben poseer, además otras características fundamentales: buen golpeo de vista, excelente reacción, seguridad de manos, ubicación, moral a toda prueba, valiente, inteligente, concentrado, etc.



La característica determinante del buen portero es “la capacidad de reacción” cualidad para reaccionar en fracciones de segundo ante las más imprevistas y caprichosas trayectorias del balón.



Básicamente, la reacción la otorga la flexibilidad de cintura afianzada por una nitidez de reflejos del sistema nervioso.



Muchas virtudes de los porteros pueden adiestrarse lenta y pacientemente en los entrenamientos, existen trabajos definidos para perfeccionar paulatinamente las diversas cualidades de un guardameta.



La capacidad de reacción también es susceptible de perfeccionarse pero debe nacerse con ella.



El puesto de portero conserva el exclusivo privilegio de que debe mostrarse desde la cuna misma, es posible formar jugadores en otras posiciones.



En el portero, la flexibilidad de columna y la velocidad de reflejos deben ser innatas.

Técnicas dominantes



Posición de espera



Cuando el equipo contrario empieza a insinuar el peligro, el guardameta deberá concentrarse en el balón, deberá tener las piernas en semiflexión.



Es la semiflexión de piernas la que le permite una instantánea intervención. Si su posición de espera fuese con las piernas extendidas, perdería un tiempo precioso, el tronco se inclina ligeramente hacia adelante y en general la actitud es de relajamiento y de rigidez ni tensión.



Tiros arrastrados



Cuando un balón viene directamente hacia el portero y su trayectoria es rara o arrastrada, es aconsejable llevar inmediatamente una rodilla al suelo, y no recoger el balón con las piernas extendidas.



Los brazos forman un plano inclinado para recibirlo.



Así si éste se saltara, como tiene las piernas flexionadas, podrá realizar un segundo impulso.



Tiros a media altura.



a).-Si el balón viene directamente al portero, es importante amortiguar la fuerza que trae, haciéndole una cavidad en el pecho.



b).-Si es necesarios “volar” para recibirlo ha sido importante el haber tenido las piernas semi flexionadas, luego es vital no perder de vista el balón y tratar de aprisionarlo fuertemente en el aire, para lo cual el pulgar de cada mano debe estar detrás del implemento.



Conseguido el propósito es recomendable llevarlo al pecho, para asegurarlo, cayendo luego, de medio lado sobre los hombros para amortiguar la caída



Se cayese sobre los codos estaría propenso a cualquier lesión.



Bloqueos



Es la acción de detener, sujetar el balón con las manos.



a).-En disparo frontal de larga distancia, achico y me lanzo a bloquear el balón, cubriendo con mi cuerpo su trayectoria.



b).- En tiro de media distancia frontal, achico hacia el frente y me lanzo de costado desviando la trayectoria con las dos manos.



c).- Para bloquear un disparo que pica antes de mi zona de acción, achico lateralmente hacia al frente, lanzándome con las manos al frente para tomar el balón en el inicio de bote.



d).-Para desviar un disparo diagonal a primer poste, achico sostengo no me venzo al amague y desvío el balón hacia afuera del campo. Nunca hacia el terreno de juego.



e).- Para bloquear un disparo diagonal al segundo poste achico y me lanzo a tomar el balón con las manos para evitar rechazarlo al centro del área.



Hasta la próxima