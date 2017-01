Por una ciudad sin malos humos

JOSÉ MA. FONSECA ROMERO Publicada el

Sería inútil e infructuoso seguir hablando de la inseguridad que prevalece en nuestra ciudad, directores van, directores vienen y la inseguridad sigue reinando, mejor habríamos de cambiar al “experto en seguridad”, según sus propias palabras, que durante su campaña nos juraba y aseguraba que con Él nos iba a ir mejor, lo cual a todas luces vemos que no es cierto.



Por lo pronto en la semana que acaba de terminar dimos cuenta de hechos sangrientos, en los cuales perdieron la vida dos personas, uno cuando se iba a tatuar y ahí mismo llegaron y lo ejecutaron, cuando estaba escogiendo el tatuaje que le iban a hacer; por cierto, permítanme mandar un saludo al buen Maury, un excelente tatuador de León, que esta semana nos visita para realizar algunas de sus obras en nuestra ciudad, muy buenos tatoos por cierto. Pues bien como decíamos, los asesinatos a sangre fría no paran y ni pararan mientras no se hagan los cambios correspondientes pero a fondo.



Pero abordemos el tema que hoy nos ocupa y que es el cambiar los hábitos de todos los que habitamos esta ciudad y sobre todo de nuestras autoridades; todos los días usando un poco de imaginación al pasear en bicicleta podemos vislumbrar a la ciudad mejor y más humana, si el transporte generalizado fuera el de la bicicleta. Buscando información sobre el tema he encontrado extraordinarios datos sobre el ciclismo urbano, las estadísticas son sorprendentes, pues estudios demuestran que la bicicleta es incluso más segura que el andar a pie o en motocicleta.



La realidad es que los ciudadanos somos los responsables de que las políticas públicas a nuestro favor se lleven a cabo, hay innumerables formas para que acciones como las que se están llevando a cabo en otras ciudades sucedan en nuestra ciudad; la primera de ellas es saber que proponen las autoridades por las que vamos a votar antes de las elecciones y a los candidatos comprometerlos con políticas como estas no importando el color del partido.



Para que exista este tipo de acciones debemos que estar informados para saber que se puede esperar y que se puede pedir para lograr una política pública hacia la bicicleta como medio de transporte, pedir no cuesta nada y más aún cuando es un derecho constitucional.



Las propuestas van más allá de ciclocarriles y respeto a la integridad de los ciclistas por parte de las autoridades, es un asunto que se toma en serio y propone incluso organismos municipales que regulen el uso de la bicicleta y su tránsito por la ciudad. La reducción del uso del coche se ha hecho una necesidad indispensable en todas las grandes urbes, debido a los congestionamientos viales, la polución que se genera, etc.



Económicamente hablando los ciclistas son tan buenos consumidores que los automovilistas. Se ha demostrado que las empresas pierden más dinero por la falta de movilidad de sus empleados y el tiempo perdido en su traslado.



La mejor manera de reducir heridas y muertes ocasionadas a los ciclistas, es dar por terminada la posición dominante de los vehículos a motor en la jerarquía de la calle.



Ello implicaría disminuir la velocidad de los coches y el volumen del tráfico motorizado, y promulgar nuevas leyes que otorguen una mayor responsabilidad a quienes más daño hacen: los conductores de vehículos a motor.