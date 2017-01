Peregrinaje mítico

AGENCIA REFORMA | PABLO ESPARZA Publicada el

Personas de cualquier estatus social, profesión, nacionalidad o edad sienten el llamado al Camino de Santiago entre Francia y España. Escuchan esa voz interna por migrar de sus comodidades para convertirse en peregrinos y ser tratados solamente por lo que dejan en sus pasos.

Es éste el itinerario europeo cultural por excelencia. Hacerlo es también una experiencia deportiva, religiosa y espiritual muy significativa.

Cualquier razón es buena para visitar las catedrales góticas de Burgos o León, los castillos o fortalezas de pasado árabe, de percibir la mutación del paisaje que inicia en la boscosa región de Navarra, llegar a la Rioja y sus viñedos y después a la desértica zona de León y Castilla, para entrar al paraíso lluvioso de Galicia y coronar con el sonido gaitero de la plaza de Obradoiro, que resguarda al patrón de España, Santiago Apóstol.

Sin embargo, en muchos puntos ya no se ve al peregrino como un ejemplo de espiritualidad, sino solo como un símbolo de euros más; y es de ambas partes: tanto de los locales que se aprovechan para venderle algún servicio al viajero, como el viajero que devora kilómetros para saciar su ego.

El peregrino se hace y lo hacen. A veces emprende el camino para liberarse de algún tormento interno o también para agradecer alguna bendición del universo.

Un peregrino tiene un objetivo: agradecer, pedir (no exigir), no correr y no satisfacer al ego. Uno disfruta beber agua bajo la sombra de un árbol o el entrar a una iglesia no por un sello que lo acredite; se hace para dar gracias por cada kilómetro recorrido, por los pasos de alegría y dolor.