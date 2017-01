Guardan cobijas en pleno frío

| GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

Decenas de colchonetas y cobijas que debieron ser entregadas a personas de bajos recursos durante esta temporada invernal se encuentran abandonadas en una bodega de Protección Civil Municipal.



Mediante una denuncia ciudadana, se reportó que en las oficinas operativas y la bodega de la dependencia se encuentran al menos un centenar de cobertores, los cuales fueron adquiridos por el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre con el fin de apoyar a personas que viven en zonas marginadas y comunidades de la Capital, pero no se han utilizado para su verdadero fin.



No les importa ciudadanía



Am Express acudió a las bodegas de la dirección y pudo constatar que la ayuda se encuentra amontonada en el interior del almacén junto con implementos de limpieza, material de rescate y atención prehospitalaria.