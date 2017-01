Piden cuidar el Mercado Hidalgo

OSVALDO GARCÍA LEDESMA | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

El titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Efrén López Rodríguez, llamó a usuarios del Mercado Hidalgo a evitar causar daños y deterioro al inmueble histórico, el cual en su exterior es perjudicado de muchas formas, pues el estacionamiento es usado de baño público.



Luego de las labores de limpieza aplicadas el pasado sábado por la noche, el funcionario llamó a la población en general, usuarios y locatarios, a proteger este espacio, que carece de vigilancia o supervisión.



“Limpiamos la zona de la fondas de Gavira; la zona de descarga, que es también estacionamiento; la parte de los boleros y la explanada, para entrar por donde la tolva de basura. El estacionamiento es usado como baño público”, dijo.



El funcionario hizo un llamado a la población a preservar este centenario edificio, el cual forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad.



“Pese a su importancia histórica, el Mercado Hidalgo no está siendo debidamente valorado y protegido, en todo su exterior hay muchos problemas”, afirmó.



Señaló que, además del descuido, recibe muchos elementos que lo ensucian y deterioran, por lo que esperan poner orden, especialmente en el uso de espacios de descargue y estacionamiento, y la zona que colinda con callejones como Cañón Rojo.



López Rodríguez consideró que con buena supervisión se puede hacer mucho para conservar el patrimonio, se puede aplicar medidas de control prevención.



“El descargue es utilizado de estacionamiento y se ha detectado venta de productos, es otro problema a atender”, dijo.



El funcionario también llamó a los comerciantes y locatarios a involucrarse más en dichas labores, pues el Mercado Hidalgo a todos ellos les ha dado mucho y no le han retribuido lo que se merece, puesto que hay concesiones que llevan generaciones enteras y los beneficiarios no aportan para planes y proyectos de rescate y conservación.