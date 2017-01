Por amor montó su ‘caballo de hierro’

JESÚS ROMERO | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

Hace 45 años Fernando Miranda López “El Lobo Urbano” comenzó a devorar el asfalto en su “caballo de hierro”, lo que primero fue una necesidad, se fue convirtiendo en una adicción incontrolable para escabullirse por mundo del motociclismo.



Quienes conocen a Fernando Miranda saben de su pasión por las motocicletas, un gusto que le permite seguir adelante cada día, a sus 67 años de vida.



Aunque sufrió una aparatosa caída en la Sierra de Santa Rosa, lesión que le dejó paralítico durante aproximadamente 5 meses, su pasión por este deporte extremo le permitió salir adelante y volver a caminar.

.¿Qué siente cuando se sube a una moto?



. Una inmensa alegría y un sentimiento de libertad.

.¿Cómo empezó el gusto por las motos?



.Empecé hace 45 años. En primer lugar fue una necesidad de trabajo. Porque en 1971 conocí a la que fue mi esposa, yo trabaja en Romita y ella en la comunidad de Las Tablas, ubicada a dos horas de camino.



Para ir a trabajar o a la casa, mi esposa agarraba un camión que hacía un recorrido de una hora, para después tomar un caballo y se hacía también alrededor de una hora.



Entonces me vi en la necesidad de comprar una moto, una carabela 100, y recorría cuatro horas de lunes a viernes. Yo trabaja en las escuelas de la ciudad (como profesor de educación física).

.¿De dónde es originario?



. Nací en Ciudad Guzmán, Jalisco, muy cerca de Colima, y de un año me llevaron a la Ciudad de México, donde curse desde preescolar hasta que terminé mi carrera.



Al terminar me ofrecieron una plaza en Romita, así que ahí llegue con mucho gusto a mi primer trabajo.



Con el tiempo me cambié a trabajar a Dolores Hidalgo, pero nos fuimos a vivir a Celaya, porque ahí le dieron el cambio a la que fue mi esposa.

.¿En qué año llega a Guanajuato?



. Llegué hace nueve años, recuerdo que estaba en la moto y pasó una japonesita, y me pidieron que me tomara la foto, me la tomé y en eso pasó el Rito, que era el vicepresidente de Lobos Guanajuato, y se para y me invita a estar con el Moto Club Lobos.



Así acepté y al día siguiente fui a verlo, platicamos y me quedé como prospecto, así me dieron el parche de Lobo, después el de Guanajuato Capital y en un aniversario de Lobos me dieron el parche de Gran Lobo.

.¿Qué significa estar en un grupo de motociclistas?



. Pertenencia, es muy importante para quien es motociclista estar en un motoclub, es una hermandad. Y aunque este Motoclub Lobos tiene alrededor de 17 años, pero yo tengo de ser “Lobo” como 27 años.

.¿Qué significa para ti ser Lobo?



. Para mí ser ‘lobo’ significa una actitud de servicio para los demás, porque en Celaya fui fundador y presidente de una liga de fútbol, y era el director de una escuela de fútbol.



Ahí cuando íbamos a jugar, nos acompañaba una perra que estaba amamantando se llamaba “Loba”, esta perra cada que íbamos a jugar contaba a los niños, y si faltaba alguno de regreso nos avisaba, así que le explicábamos a la perra los motivos por los cuales se habían ausentado. Esto era algo muy bello para mí.



En honor a esta perra nos llamamos “Lobos del Hotel Gómez”, cuyo dueño siempre nos apoyó y no quisimos ser malagradecidos.

.¿Algo más lo identifica al apodo de Lobo?



. Mi apellido de López viene de la palabra lupus que significa lobos, así que probablemente soy un lobo desde hace mucho tiempo atrás.

.¿Por qué sale del Motoclub Lobos?



. Porque vimos la necesidad de escribir de todos los clubes de una forma imparcial, así nuestra columna de Moto Biker escrita en am Express, llega a muchos países donde hay un apasionado al motociclismo.- comenta Fernando Miranda el único “Lobo Urbano”.