Reabren camino que conecta a Las Teresas

JESÚS ROMERO | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

Tras permanecer cerrado durante la mayor parte de la pasada administración, las autoridades reabrieron el camino de terracería que conecta la carretera Libre a Silao con el Libramiento Laurel a Las Teresas.



Fue en la pasada administración que esta vialidad, alterna a la Libre a Silao, fue cerrada de la noche a la mañana con toneladas de escombro colocado en el entronque con el Libramiento de Las Teresas.



En ese tiempo el ex titular de Desarrollo Rural, José Luis Rivera Jasso, justificó que el camino era propiedad de un particular, posteriormente comentó que fue cerrado por seguridad, etc. y nunca se volvió a hacer nada para su reapertura.