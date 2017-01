Brizio no aceptaría cargo de Codesal

EL UNIVERSAL Publicada el

Arturo Brizio se dice estar muy a gusto como analista de Televisa, y apoya al arbitraje desde otra trinchera. El ex silbante mundialista asegura que no aceptaría el cargo de director del área técnica de la Comisión de Árbitros que dejó vacante Edgardo Codesal.



Brizio afirma a EL UNIVERSAL que “estoy muy contento con lo que hago (análisis en televisión y conferencias)”, además de que “me gustaría apoyar al arbitraje, pero desde otra trinchera”.



El ex silbante lamentó la salida del uruguayo, “por los métodos, ya que Codesal es un enamorado del arbitraje. Como solución a la problemática de los silbantes, el analista de Televisa propone la tolerancia cero en la cancha y que queden a un lado los “grillos”.