Toluca vence 2-1 al América en el renovado infierno

Un remodelado Nemesio Diez albergó nuevamente un partido del Toluca este domingo ante las Águilas del América en acciones de la fecha 2 del Clausura 2017. Los Diablos Rojos le propinaron el primer desacalabro a los de Coapa en su primer partido del año.



La propuesta agresiva del Toluca se hizo sentir en la portería de Agustín Marchesín desde el primer minuto de juego cuando llegaron por conducto del argentino Gabriel Hauche. Los minutos iniciales de juego fueron de ida y vuelta con oportunidades claras en las redes de los visitantes.



La presión de los rojos se intensificó y en una descolgada infernal, Gabriel Hauche se abrió el espacio y desde fuera del área metió un derechazo con destino de gol que movió las redes al 11’ .



América no bajó los brazos y se fue al frente para buscar el empate; en una llegada de las Águilas, el zaguero choricero Alexis González cortó un centro con la mano por lo que el árbitro no dudó en decretar penal. En el mano a mano, Michael Arroyo convirtió la pena máxima al fusilar al 22’ al cancerbero Alfredo Talavera. Los de Coapa gritaban el empate.



En ambas porterías se registraron oportunidades durante un juego en el que que las dos escuadras intentaban ganar. En la reinauguración de su estadio, el Toluca quería brindar a su afición una emotiva victoria frente al América, por lo que el empuje de los Diablos dio frutos al 27’ cuando Jesús Méndez disparó desde los linderos del área para vencer a Marchesín, que simplemente voló para ver cómo caía su meta por segunda ocasión.



Ya para la segunda mitad, el ritmo de juego se tornó lento durante los primeros 25 minutos, aunque la intensidad en la cancha siguió siendo la misma. Al 71’ saltó al césped Rubens Sambueza para hacer su presentación con su cuarto equipo en México (Tecos, Pumas, América y Toluca) ante sus ex compañeros.



Al 88’ el silbante marcó un penal de Paolo Goltz que de inmediato pidió Fernando Uribe, sin embargo Marchesín le negó al colombiano la posibilidad de ampliar el marcador en favor de los Choriceros.



En un encuentro que cumplió con las espectativas, Toluca vence 2-1 al América en el duelo que reinauguró el Estadio Nemesio Diez. En la jornada 3, los Diablos recibirán a Jaguares, mientras que los emplumados visitarán al campeón Tigres.