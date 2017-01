Noroña no paga impuestos en gasolina

REDACCIÓN Publicada el

El político Gerardo Fernández Noroña acudió a una gasolinera en la Ciudad de México, donde cargó combustible, pero detalló que no pagaría el 35% de impuestos, (16% de IVA y el IEPS)

Haciendo un documento, a mano, Noroña detalló que no pagaría los impuestos, aceptando que hacía un acto ilegal, por lo que, aseguró, no tendría problema si llegaba una patrulla. Así mismo, le dijo al empleado de la gasolinera que le dejaba su teléfono si el dueño le reclamaba.

El también activista detalló que se trataba de una protesta no violenta, consciente y que busca frustrar las leyes y las políticas del Gobierno.

En su protesta invitó a los ciudadanos a también no pagar impuestos en la compra de gasolina, afirmando que así pegaría directamente al Gobierno, para que el presidente Peña Nieto renuncie y entregue el petróleo, asegurando, que es de los mexicanos.

Fernández Noroña también invitó a la ciudadanía a hacer un paro el próximo 5 de febrero, día del Centenario de la Promulgación de la Constitución Mexicana, a no salir, no ver televisión, no comprar, y evitar otras acciones. Agregó que el 6 de febrero es día de “puente”, por lo que serían dos días de protesta no violenta, detallando que se mostraría el poder de la desobediencia civil.

El político cargó 429.79 pesos de combustible y menos el 35% de los impuestos, pagó alrededor de 280 pesos.