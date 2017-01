Moda en España: nombrar a hijos como personajes de Game of Thrones

REDACCIÓN Publicada el

Los papás españoles ya no están convencidos de ponerle a sus hijos los clásicos nombres de María, Martha, Ana, etc... la moda ahora es llamarlos como famosos.



Los nombres más populare son los de Arya y Daenerys, de la serie Game of Thrones, y de los cantantes Miley Cyrus, Rihanna o Elvis Presley. También hay una que otra Shakira, Madonas y Britney.



Esto de acuerdo con datos de la última estadística del INE, en España, según el diario El Comercio.



Los nombres de Mari Carmen, Carmen, María, José, Antonio y Francisco eran los que encabezaban los ranking de los más comunes desde los años 30.



Pero con el inicio del siglo XXi todo cambió. Los nombres de Alejandro, Daniel y Álvaro tomaron el relevo entre los varones, y Valeria, Martina e Irene en las mujeres.



En el 2015 la tendencia se mantuvo. Hugo y Lucía fueron los más populares, pero poco a poco la tradición se ha terminado.



Las heroínas Arya y Daenerys, encabezan en tercer y quinto puesto la lista de nombres de mujer con menor edad media en España en 2015. Hay 214 'aryas' y 23 'daenerys'. Todas tienen menos de dos años de edad.



Los Simpson también han alcanzado popularidad, pues hay más de 900 españoles con el nombre de Lisa, Maggie o Bart, todos ellos con edad de 25 años.



Otro caso, sería el de la serie de los años 90 'Xena: la princesa guerrera'. Hay 92 mujeres, de 11 años de media, lleven el nombre del personaje que interpretó Lucy Lawless.



Según el estudio del INE, en España hay 612 'Shakira', 107 'Rihanna', 53 'Miley', 34 'Madona' (sin doble 'n') y 20 'Britney', además de 678 'Elvis', 318 'Harry', 101 'Neymar', 100 'Bruce', 69 'Ricki' y 42 'Bob'.



También hay hay 8.119 'Jenifer', 6.577 'Jesicas', 497 'Rachel' o 29 'Shasha'. El nombre de la reina, Letizia, ha sido copiado en 410 ocasiones.



En los hombres, los más populares son: Robert (7.129), Richard (2.974), George (2.372), Frank (1609) o Anthony (1.646), los que van sustituyendo a los tradicionales en español.