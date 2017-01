Balean a dos; en Pénjamo y Salamanca

REDACCIÓN | PÉNJAMO | SALAMANCA Publicada el

En dos hechos distintos, dos hombres resultaron lesionados por arma de fuego en el municipio de Pénjamo y Salamanca. Ambos se reportan graves.



En un primer caso, a las 9:30 de la mañana, Juan José Juárez Rodríguez de 19 años, caminaba sobre la calle Primero de Mayo en la colonia San Miguel II del municipio de Pénjamo cuando repentinamente fue abordado por dos hombres armados que le dispararon.



Testigos avisaron al número de emergencias 911, pero al ver que no llegaban paramédicos vecinos lo trasladaron al hospital en un vehículo particular.



En Salamanca



En otro hecho, Juan Almanza sufrió de lesiones por impactos de arma de fuego cuando viajaba en una camioneta Ford F-150, pick up, sobre la carretera a la Ordeña.



La agresión ocurrió a las 02:30 de la madrugada del domingo.



Juan Antonio, cuñado del lesionado y quien manejaba la camioneta, refirió que a la altura del oxxo de Lomas del Prado, entre la calle de Tampico y Ezequiel Ordoñez, una persona que iba a bordo de un vehículo Camaro blanco les comenzó a disparar hiriendo a Juan, quien iba sentado en el lugar del copiloto.



Tras el incidente, Juan Antonio trasladó a su cuñado al Hospital General.