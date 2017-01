La designación de Luis Videgaray es un error estratégico de primer orden. (Segunda parte)

ROLANDO FUENTES BERAIN | Hechos, no palabras Publicada el

Por el éxito que ha tenido en redes sociales y por la claridad con que expresa el sentimiento de muchos, cedo éste espacio al maestro Alfonso Bullé Goyri, distinguido compañero universitario radicado en San Miguel de Allende. Atentamente: Rolando Fuentes-Berain.

Para Trump somos sabandija y el peor mal que tiene los Estados Unidos y no cesará de atacarnos por todos los frentes que sean posibles. Ford y General Motors ya negociaron su salida de México. La desbandada ya comenzó y Enrique Peña Nieto parece no darse cuenta de la dimensión de la decisión tomada hace dos días por la armadora de Henry Ford. Los hombres de negocios, los capitanes de la gran industria norteamericana ya no ven a México como destino de oportunidades. Han vuelto la mirada al nacionalismo duro de un presidente que cree que el mundo no lo necesita.



Hoy no es tiempo de tener al frente de la Cancillería a un hombre rastrero como Luis Videgaray que quiere aprender el oficio de príncipe cuando es un pésimo economista y un fatuo y arrogante funcionario que ve a los mexicanos con total desprecio. No es posible que se llame a la primera fila de la diplomacia a un jactancioso hombre que carece de los más elementales principios y que siendo ministro de Finanzas de México hizo negocios con una empresa constructora del Estado de México para obtener una casa de lujo a precio de vivienda popular.



¿En qué piensa Enrique Peña Nieto al nombrar a este engreído que quiere jugar al indigente ante un gobierno cruel y despiadado?



Antes de andarse con aprendices, lo que México necesita es una Cancillería audaz e inteligente, capaz de negociar con altura y buscar nuevos mercados, volver la vista a América Latina, a Europa, visualizar nuevas opciones que le den a México el status que le corresponde en el concierto de las Naciones.



¿No hay en México figuras de estatura que sean capaz de llevar a cabo una labor diplomática de altura?



Suplicar a Trump que no nos abandone es un acto ignominioso que no se merece México. Investir a Luis Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores es un despropósito.



México no puede mostrarse ante el mundo de rodillas cuando -dicho por el propio Presidente Peña Nieto- es una de las economías más importantes del orbe, una nación con un potencial asombroso, con recursos naturales, con gente capaz y con un destino y un futuro digno.



¿No se puede dar cuenta el Presidente de México que hay que actuar de inmediato, con energía, con valentía, con dignidad ante los atroces ataques del nuevo líder norteamericano? ¿No ve el Presidente de México que los mexicanos tienen fortaleza suficiente para sobreponerse a las peores adversidades?



Por todo esto la designación del novicio Luis Videgaray a la Cancillería es un desatino, una falta de destreza política y un acto de afrenta al pueblo mexicano.