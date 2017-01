Marco Mascorro, un celayense en Forbes

EDUARDO MARTÍNEZ BORJA | CORREDOR INDUSTRIAL Publicada el

Crear robots inteligentes, capaces de ayudar a los compradores en tiendas de autoservicio, hizo que el celayense Marco Mascorro apareciera en la lista 2017 de los “30 Menores de 30” de la revista Forbes, que reúne a los jóvenes líderes e innovadores en los Estados Unidos.



“Estoy muy emocionado, es un honor estar en esa lista, no me lo esperaba, me sentí muy feliz de haber quedado en la lista donde aparecen esas personas, es un compromiso y un orgullo, son personas increíbles. Es un aliciente seguir su ejemplo”, contó Marco a AM vía telefónica desde California.



Marco Mascorro cofundó, preside y es el director de Tecnología de Fellow Robots, una compañía con sede en Silicon Valley dedicada a diseñar y producir robots, que por ahora trabajan en tiendas como Lowe’s, una cadena de distribución minorista de productos de mejora del hogar y materiales de construcción en Estados Unidos y Yamada Denki, una de las mayores cadenas minoristas de electrónica en Japón.

