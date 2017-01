Afirma que es casi tan liberal como ‘Grey’

REDACCIÓN Publicada el

Christian Grey se hizo famoso por tratarse de un millonario aficionado al mundo del BDSM (bondage, la dominación y sumisión y el sadomasoquismo).



Y el actor que lo interpreta en cine, Jamie Dornan siempre ha marcado las distancias entre su propia vida sexual y la de su personaje en “Cincuenta sombras de Grey”, pero eso no quiere decir que sea un santo.



“Era algo que no había experimentado nunca antes, jamás había visto ningún acto de sadomasoquismo, en ninguna de sus formas, no era un mundo que me interesara... No es lo mío, digamos”, dijo el intérprete en una entrevista a GQ Australia acerca del proceso de preparación para dar vida al torturado señor Grey.