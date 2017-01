Confirma Tom Hardy secuela de Mad Max

REDACCIÓN Publicada el

El actor Tom Hardy, quien protagonizó Mad Max: Fury Road en 2015, dio a conocer que sí hay planes de una secuela, pero el problema es la fehca.

En entrevista, el actor británico confesó que firmó contrato por tres películas, por lo que sigue el proyecto para una segunda, pero no sabe si el nombre será “Mad Max: The Wasteland”, porque contó que eso cambia de un momento a otro.

“Hay más historias y vehículos de Furiosa y Mad Max, así como historias y mitologias de ambos. Espero por la llamada para volver a vestir el traje de Mad Max y comenzar con las filmaciones. Realmente amé el personaje no puedo esperar para hacer otra”, dijo a The Daily Beast, agregando que George Miller era un genio.

Hardy también se expresó sobre lo que se dijo sobre los problemas que tuvo con Charlize Theron en grabaciones.

“Hay estos mitos que circulan sobre cosas que pasan en el set y que no son tan dramáticas como dicen. Para mí, no hubo problemas. Siempre he creído y creo que Charlize Theron es una de las mejores actrices en el mundo y es megatalentosa. Creo que ella es brillante y me gustaría mucho trabajar con ella otra vez”, dijo el actor nominado al Oscar por “The Revenant”.

El cuarto filme de Mad Max, Mad Max: Fury Road, fue un éxito en taquilla y en la pasada entrega de los Premios de la Academia ganó seis premios y estuvo nominada en las categorias de Mejor Director y Mejor Película.