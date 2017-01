Pagarán ciudadanos por corrupción e incompetencia

IVONNE MANCERA Publicada el

El Gobierno Federal quiere que los ciudadanos paguen por su corrupción e incompetencia, señaló la diputada federal, Lorena Alfaro García, ante los incrementos en el costo de las gasolinas.

La legisladora panista acudió a la asamblea semanal del Partido Acción Nacional (PAN), en Irapuato, para tratar el tema del gasolinazo en un panel con empresarios y catedráticos en temas políticos, dando a conocer la postura del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

“Estas medidas que está aplicando el Gobierno Federal, de manera muy particular, el gasolinazo, es consecuencia del manejo irresponsable de la economía de este país y que quiere este Gobierno cargarle el costo de su corrupción e incompetencia a los ciudadanos y no podemos permitirlo”, insistió.

Alfaro García indicó que esta crisis en el País es un resultado de la irresponsabilidad en el manejo de la política económica de México por parte del Gobierno Federal.

“Ya sabían que los ingresos petroleros no iban a ser por siempre el sustento de la economía nacional, y aún así, con todo y que se dieron las reformas estructurales, fueron irresponsables en el manejo de Pemex,que hoy lo tienen en quiebra, fueron irresponsables en el manejo del gasto público porque hoy gastan 30 por ciento más de presupuesto que se gastaba en 2012”, detalló.

La diputada federal invitó a la ciudadanía a no dejar de alzar la voz contra las malas decisiones del Gobierno priísta, encabezado por Enrique Peña Nieto.

“Yo le digo a los ciudadanos que no nos acostumbremos, que alcemos la voz, y que es posible revertir esta situación, aprobando la iniciativa de bajar el 50 por ciento al impuesto a las gasolinas, porque hoy por cada litro de gasolina se pagan 6 pesos, y lo que estamos proponiendo es bajar el 50 por ciento del IEPS, y por supuesto que no afectamos la economía nacional, hay tela de donde cortar, hemos sido muy puntuales en decirle al Gobierno de dónde, que no nos engañen, que no manipulen los ingresos del País”, finalizó.