Salmantinos protestan por el gasolinazo

El frente ciudadanos salmantinos vs el gasolinazo se manifiestan de manera pacífica frente a la presidencia municipal en el jardin principal.



Alrededor de 50 personas se manifiestan con pancartas y alta voz donde varios ponentes salmantinos exponen sus inconformidades contra el gasolinazo.



Entre consignas como cuando los de abajo se mueven los de arriba tiemblan o lo bueno no se cuenta porque no se hace, así mismo se refieren a los tres niveles de gobierno que son ladrones y parásitos refieren salmantinos.