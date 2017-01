Pocos suben precio de la tortilla

TRINIDAD ZARAGOZA | LA PIEDAD, MICHOACÁN Publicada el

Sólo contados establecimientos aumentaron el costo de la tortilla, el resto la sigue vendiendo a 13 pesos el kilo. De acuerdo a que se había anunciado un aumento generalizado a partir del domingo 15 de enero.



En reunión pasada con el alcalde, Juan Manuel Estrada, los representantes de los Industriales de la Masa y la Tortilla solicitaban un incremento a 17 pesos el kilo, no obstante el edil sugirió que no se afectara más la economía de piedadenses.



Solicitó reconsiderar la postura de los empresarios de incrementar el costo de sus productos hasta 5 pesos por kilo, y en su defecto colocar un precio que no dañara tanto a la población.